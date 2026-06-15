Hiến kế gửi Đoàn: Làm mới phương thức hoạt động tình nguyện bằng công nghệ

TPO - Trước thềm Đại hội Đoàn XIII, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng gửi gắm kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với các mô hình, giải pháp phát triển, làm mới phương thức hoạt động tình nguyện bằng công nghệ.

Anh Lê Văn Phúc - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023; Phó Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam, Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky:

Đào tạo đội ngũ thủ lĩnh tình nguyện trẻ

Từ chàng thanh niên Gia Lai đi tìm lời giải cho câu hỏi “Người trẻ làm được gì?”, tôi bắt đầu thành lập Fly To Sky năm 16 tuổi bằng những hành động nhỏ nhưng bền bỉ. Gần một thập kỷ qua, từ một nhóm thiện nguyện, chúng tôi đã trở thành hệ thống hoạt động trên toàn quốc, kết nối hàng chục nghìn tình nguyện viên, lan tỏa hàng trăm dự án trong giáo dục, y tế, sinh kế, an sinh và môi trường. Hành trình ấy giúp tôi tin rằng, khi người trẻ dám bắt đầu, dám kiên trì và dám cho đi, điều tưởng chừng nhỏ bé có thể tạo nên giá trị lớn lao.

Vì vậy, tôi muốn gửi tới Đại hội Đoàn XIII và thế hệ trẻ Việt Nam thông điệp: Hãy hành động ngay hôm nay, để mỗi chúng ta trở thành một phần của những đổi thay tích cực cho đất nước.

Anh Lê Văn Phúc - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

Từ thực tiễn triển khai các hoạt động trên nhiều địa phương, tôi nhận thấy phong trào tình nguyện của thanh niên Việt Nam đang có tiềm năng rất lớn, nhưng để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới, cần có những định hướng mang tính hệ thống.

Trước hết, tôi cho rằng, cần thúc đẩy xây dựng một nền tảng số kết nối tình nguyện trên phạm vi toàn quốc, giúp liên thông giữa nhu cầu của cộng đồng với nguồn lực thanh niên, tổ chức và doanh nghiệp. Khi dữ liệu được đồng bộ và minh bạch, các hoạt động sẽ hiệu quả hơn, tránh trùng lặp và có thể đo lường tác động rõ ràng.

Chúng ta cần chuyển mạnh từ “tình nguyện theo phong trào” sang “tình nguyện gắn với chuyên môn”. Người trẻ có thể đóng góp bằng chính kiến thức và kỹ năng của mình trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, công nghệ hay môi trường, từ đó tạo ra giá trị sâu và bền vững hơn cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc đào tạo đội ngũ thủ lĩnh tình nguyện trẻ cũng cần được chú trọng. Một phong trào mạnh cần những người dẫn dắt có tư duy tổ chức, khả năng quản trị và tinh thần truyền cảm hứng, từ đó duy trì và lan tỏa các giá trị tích cực một cách bền bỉ.

Cuối cùng, cần định hướng rõ các chương trình tình nguyện gắn với mục tiêu phát triển bền vững, để mỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn đóng góp vào sự phát triển lâu dài của đất nước.

Tôi tin rằng, khi người trẻ được trao cơ hội, được định hướng đúng và được kết nối hiệu quả, phong trào tình nguyện sẽ trở thành một lực lượng quan trọng trong phát triển xã hội. Mong rằng Đại hội XIII sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo, nhiệt huyết và cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên, để tuổi trẻ Việt Nam cùng hành động, cùng tạo ra những giá trị tốt đẹp và bền vững cho cộng đồng.

Anh Phùng Quang Trung - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024:

Xây dựng mô hình “Ngân hàng ký ức số”

Là một người trẻ trên hành trình phục dựng những bức ảnh của các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng, tôi càng thấm thía rằng, mỗi tấm ảnh lưu giữ cả một phần lịch sử, một sự hy sinh và lòng yêu nước của thế hệ đi trước.

Trong thời gian tới, tôi mong muốn tổ chức Đoàn có thể xây dựng mô hình “Ngân hàng ký ức số” về anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các nhân chứng lịch sử. Đây không chỉ là nơi lưu trữ hình ảnh, tư liệu, câu chuyện về những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc, mà còn là không gian để đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia vào công việc tri ân bằng năng lực của thời đại số.

Theo tôi mỗi cơ sở Đoàn có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể như rà soát, số hóa ảnh tư liệu tại địa phương; kết nối với thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện phục dựng ảnh cũ, ghi lại câu chuyện ký ức, xây dựng hồ sơ số cho từng nhân vật lịch sử.

Với sự hỗ trợ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng dữ liệu mở, những bức ảnh mờ, rách, phai màu có thể được phục dựng; những câu chuyện tưởng như chỉ còn trong ký ức gia đình có thể được lưu giữ, lan tỏa và giáo dục thế hệ trẻ.

Anh Phùng Quang Trung cùng cộng sự trên hành trình phục dựng ảnh liệt sĩ

Nhân dịp Đại hội Đoàn XIII, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra những cách làm mới trong giáo dục lý tưởng cách mạng, trong đó truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cần được chuyển hóa thành các chương trình hành động cụ thể, gần gũi và có khả năng lan tỏa rộng rãi trong thanh niên.

Tôi mong rằng tuổi trẻ hôm nay sẽ không chỉ tự hào về quá khứ, mà còn biết tiếp nối quá khứ bằng trách nhiệm, bằng tri thức và bằng những việc làm cụ thể. Khi công nghệ được đặt vào đúng mục đích nhân văn, mỗi bạn trẻ đều có thể góp phần giữ lại ký ức của dân tộc, thắp sáng thêm ngọn lửa yêu nước và khát vọng cống hiến trong thời đại mới.