Thanh niên Nghệ An tiên phong chuyển đổi số, cải cách hành chính

Không chỉ đi đầu trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Nghệ An đang khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận chuyển đổi số và cải cách hành chính. Từ số hóa di tích lịch sử đến hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, những công trình, phần việc thiết thực của đoàn viên, thanh niên đang góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Số hóa di tích, lan tỏa giá trị lịch sử bằng công nghệ

Những ngày qua, du khách đến tham quan Đền thờ Hồ Hưng Dật tại thôn 9 Ngọc Sơn, xã Quỳnh Sơn, Nghệ An đều không khỏi bất ngờ trước công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Hồ Hưng Dật”.

Công trình được tuổi trẻ địa phương hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa của nhân dân và du khách thập phương. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng quét mã QR để tiếp cận hệ thống tư liệu, hình ảnh, thông tin về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa và kiến trúc của di tích.

Trải nghiệm hình thức tìm hiểu mới mẻ này, chị Trần Thu Phương (trú xã Quỳnh Sơn) cho biết, bản thân rất thích thú khi được tiếp cận đầy đủ các thông tin về Trạng nguyên Hồ Hưng Dật – người có công khai khẩn đất đai, chiêu dân lập ấp, góp phần xây dựng vùng Châu Diễn vào khoảng những năm 947-950.

“Thông qua mã QR, tôi hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp cũng như những đóng góp của Hồ Hưng Dật đối với vùng đất này. Điều đó giúp tôi thêm tự hào, yêu quý và trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa được các thế hệ đi trước gìn giữ”, chị Phương chia sẻ.

Tuổi trẻ Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số tại các điểm di tích lịch sử.

Không chỉ tại Quỳnh Sơn, phong trào số hóa di tích lịch sử đang được tuổi trẻ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai. Mới đây, Đoàn phường Thái Hòa đã hoàn thành công trình thanh niên “VR360 – Số hóa di tích khảo cổ học Làng Vạc”.

Thông qua công nghệ thực tế ảo 360 độ, người dân và du khách có thể tham quan, khám phá không gian di tích từ xa một cách trực quan, sinh động. Những hiện vật khảo cổ, dấu tích lịch sử cùng các thông tin liên quan được tích hợp trên nền tảng số, giúp việc tìm hiểu trở nên thuận tiện và hấp dẫn hơn.

Việc ứng dụng công nghệ vào bảo tồn, quảng bá di sản không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống mà còn mở ra hướng tiếp cận mới, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và nhu cầu của thế hệ trẻ.

Theo Tỉnh Đoàn Nghệ An, đến nay tuổi trẻ toàn tỉnh đã xây dựng hơn 200 bản đồ số các “địa chỉ đỏ” và thực hiện số hóa trên 100 di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Những công trình này đang góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Xung kích hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính

Cùng với chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, tuổi trẻ Nghệ An còn thể hiện vai trò tiên phong trong hỗ trợ cải cách hành chính, đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ngay sau khi tỉnh Nghệ An triển khai chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, hơn 130 đội hình thanh niên tình nguyện đã nhanh chóng được thành lập, sẵn sàng hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công.

Đoàn viên thanh niên phường Trường Vinh hướng dẫn người dân lấy số thứ tự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Diễn Châu, mỗi ngày có từ 200-300 lượt công dân đến giao dịch. Từ việc lấy số thứ tự, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin đến cài đặt ứng dụng dịch vụ công trên điện thoại thông minh đều có sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên.

Ông Trương Xuân Long, trú tại xã Diễn Châu, cho biết bản thân cần thực hiện thủ tục chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng gặp nhiều khó khăn do không thành thạo công nghệ. “Các con đi làm xa nên tôi tự đi làm thủ tục. Nhờ các cháu đoàn viên hướng dẫn tận tình từ khâu lấy số đến tra cứu hồ sơ, tải ứng dụng dịch vụ công mà tôi hoàn thành công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Các cháu rất nhiệt tình và trách nhiệm”, ông Long chia sẻ.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên còn hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công và các phần mềm hành chính liên quan.

Tại phường Trường Vinh, Ban Thường vụ Đoàn phường đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện gồm 20 thành viên thường xuyên có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân.

Đội hình đảm nhận nhiều phần việc như hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công quốc gia, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thủ tục hành chính, sử dụng cổng dịch vụ công và các nền tảng số khác.

Không chỉ ở khu vực đô thị, phong trào thanh niên hỗ trợ cải cách hành chính còn được triển khai rộng khắp tại các địa bàn miền núi như Keng Đu, Na Loi, Hữu Kiệm, Nga My, Lượng Minh, Tam Đồng, Anh Sơn, Nghĩa Khánh và nhiều địa phương khác.

Đối với người cao tuổi hoặc người dân vùng sâu, vùng xa chưa quen sử dụng công nghệ, sự đồng hành của đoàn viên thanh niên trở thành cầu nối quan trọng giúp họ tiếp cận các dịch vụ công hiện đại.

Nhiều địa phương còn thành lập các mô hình chuyên biệt như “Tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ”, quy tụ những đoàn viên có kiến thức công nghệ thông tin, am hiểu các nền tảng số để trực tiếp hỗ trợ người dân và cán bộ cơ sở trong quá trình xử lý thủ tục hành chính.

Tuổi trẻ Anh Sơn tích cực triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số.

Anh Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 130 đội hình “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính” tại 130 phường, xã với khoảng 1.300 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình được bố trí luân phiên hoặc thường trực tại bộ phận một cửa, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là nhóm người cao tuổi và những người ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ.

“Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ hành chính, tuổi trẻ Nghệ An còn tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình, phần việc thanh niên đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách,…”, anh Hải chia sẻ.

Từ những công trình số hóa di tích lịch sử đến các đội hình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tuổi trẻ Nghệ An đang cho thấy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm trước những yêu cầu mới của thời đại chuyển đổi số.

Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở mà còn khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.