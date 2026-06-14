Tiến Nông trao tặng 230 tấn phân bón, chung tay xanh hóa Trường Sa

Việc trao phân bón là một phần trong chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân triển khai, với mục tiêu cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa, đồng thời góp phần xây dựng cảnh quan xanh, bền vững nơi biển đảo của Tổ quốc.

Với mong muốn kết nối tình cảm từ đất liền với quân và dân trên đảo, Tiến Nông đồng thời triển khai chiến dịch cộng đồng “Triệu lời chúc – Triệu mầm xanh” tại website tiennong.vn/mamxanh. Theo cam kết của chương trình, mỗi lời chúc hợp lệ được quy đổi thành 1 kg phân bón phục vụ công tác trồng và chăm sóc cây xanh trên quần đảo Trường Sa.

Đại diện Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông trao tặng 230 tấn phân bón cho chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Ngay sau khi phát động, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cán bộ công nhân viên Tiến Nông, hệ thống đại lý, đối tác, khách hàng và đông đảo người dân cả nước. Hàng nghìn lời chúc đã được gửi về chỉ trong thời gian ngắn, tạo nên một nguồn động viên tinh thần to lớn dành cho quân và dân nơi đảo xa, đồng thời góp phần bổ sung thêm nguồn lực cho hành trình xanh hóa Trường Sa.

Đánh giá cao sự đồng hành của Tiến Nông cùng các doanh nghiệp, đơn vị trong lần hỗ trợ này, Đại tá Đỗ Minh - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, những năm gần đây, quần đảo Trường Sa đã có những bước phát triển vượt bậc cả về hạ tầng, đời sống và diện tích phủ xanh.

Tuy nhiên, việc xanh hóa Trường Sa vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn do điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Xanh hóa Trường Sa không chỉ nhằm tăng diện tích cây xanh mà còn góp phần giải quyết bài toán môi trường sống, điều tiết khí hậu và nâng cao chất lượng sống cho quân và dân trên đảo.

Theo Đại tá Đỗ Minh, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, đơn vị là nguồn động viên rất kịp thời. Từ đầu năm đến nay, Vùng 4 Hải quân đã nhận được nhiều sự hỗ trợ cho chương trình Xanh hóa Trường Sa, nhưng đây là đợt hỗ trợ lớn nhất. Sự đồng hành của Tiến Nông mang ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác trồng và chăm sóc cây xanh trên quần đảo Trường Sa.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hồng Lâm - Thành viên HĐQT, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông chia sẻ: “Điều Tiến Nông mong muốn không chỉ là trao đi những tấn phân bón, mà còn là kết nối hàng nghìn, hàng triệu trái tim cùng hướng về Trường Sa. Chúng tôi tin rằng khi tình yêu Tổ quốc được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, mỗi việc làm dù nhỏ bé cũng có thể tạo nên những giá trị lớn lao và bền vững”.

Ông Nguyễn Hồng Lâm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Truyền thông Tiến Nông chia sẻ về chiến dịch cộng đồng “Triệu lời chúc – Triệu mầm xanh”.

Nguồn phân bón do Tiến Nông cùng với sự chung tay của cộng đồng trao tặng sẽ được sử dụng phục vụ công tác cải tạo đất, trồng, chăm sóc và phát triển cây xanh trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho quân và dân trên đảo, đồng thời hỗ trợ thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Sa ngày càng xanh hơn, đẹp hơn và giàu sức sống hơn.

Là doanh nghiệp hơn 30 năm gắn bó với nông nghiệp Việt Nam, Tiến Nông luôn kiên định với triết lý phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội. Không chỉ đồng hành cùng người nông dân trên khắp mọi miền đất nước, Tiến Nông còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Những chuyến xe mang theo “màu xanh Tiến Nông” khởi hành từ Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai và Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Bỉm Sơn, hướng về Trường Sa.

Trong thời gian tới, Tiến Nông sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các giải pháp dinh dưỡng cây trồng phù hợp với điều kiện đặc thù của biển đảo; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kết nối cộng đồng cùng tham gia chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Ông Lâm cũng trân trọng cảm ơn những tấm lòng đã đồng hành cùng chiến dịch “Triệu lời chúc - Triệu mầm xanh” của Tiến Nông. Mỗi lời chúc gửi đi là một sự động viên từ đất liền tới quân và dân Trường Sa; mỗi hành động chung tay là một đóng góp thiết thực để viết tiếp màu xanh nơi đầu sóng ngọn gió.