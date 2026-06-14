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'Chiến sĩ nhí' An Giang lên đường ‘nhập ngũ’

Nhật Huy

TPO - Sáng 14/6, hơn 100 học sinh An Giang chính thức lên đường tham gia chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2026. Trong 9 ngày trải nghiệm môi trường quân ngũ, các em sẽ được rèn luyện kỷ luật, kỹ năng sống và bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước.

Lễ xuất quân chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2026, khóa 1, với chủ đề Tự hào là người chiến sĩ, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức. Tham dự buổi lễ, có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Tỉnh Đoàn An Giang, Tiểu đoàn 207, cùng đông đảo phụ huynh và 103 học viên tham gia chương trình.

Học kỳ trong Quân đội năm 2026 của tỉnh An Giang diễn ra trong 9 ngày, từ 13 - 21/6, dành cho thanh thiếu niên từ 11 - 17 tuổi. Trong thời gian này, các “chiến sĩ nhí” sẽ sinh hoạt, học tập và rèn luyện tại Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893.

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Các học viên tham gia chương trình.

Tham gia chương trình, các em học sinh sẽ được trải nghiệm nhiều nội dung huấn luyện quân sự cơ bản, như điều lệnh đội ngũ, gấp xếp nội vụ, kỹ thuật quân sự, vượt vật cản, hành quân đêm; tham gia các chuyên đề về kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, giáo dục giá trị gia đình, tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước...

Theo Ban Tổ chức, chương trình được xây dựng nhằm tạo môi trường trải nghiệm thực tiễn, giúp thanh thiếu niên rèn luyện tính tự lập, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, khả năng thích nghi và vượt qua thử thách trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và giúp các em hiểu rõ hơn về hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

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Lễ phất cờ lệnh xuất quân chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2026, tại An Giang.

Thông qua các hoạt động học tập, huấn luyện và sinh hoạt tập thể, học viên được trang bị những kỹ năng cần thiết, hình thành tác phong kỷ luật, ý chí vượt khó, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.

Ngay sau lễ xuất quân, 103 học viên đã hành quân về Tiểu đoàn 207 để chính thức bắt đầu hành trình trải nghiệm, học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội.

Ban Tổ chức kỳ vọng, chương trình sẽ mang đến cho các em những trải nghiệm ý nghĩa, giúp hình thành thói quen tích cực, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và từng bước trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

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Các học viên tham dự chương trình đồng diễn múa. Ảnh: Lê Vy
Nhật Huy
#Học kỳ quân đội #chiến sĩ nhí #An Giang #thanh thiếu niên #Tỉnh Đoàn An Giang

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