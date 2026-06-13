Thanh niên Nghệ An làm chủ công nghệ, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Từ những ý tưởng khởi nghiệp công nghệ đến các mô hình sản xuất, kinh doanh trên nền tảng số, thanh niên Nghệ An đang khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khi công nghệ trở thành “chìa khóa” mở cánh cửa khởi nghiệp

Khoảng 10 năm trước, giữa lúc nhiều kỹ sư trẻ lựa chọn các thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực công nghệ, Nghiêm Tiến Viễn (36 tuổi) lại quyết định trở về Nghệ An. Quyết định ấy từng khiến nhiều người bất ngờ, bởi anh đang có một công việc ổn định trong lĩnh vực công nghệ thông tin với nhiều cơ hội phát triển.

Nhưng với Viễn, quê hương không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi bắt đầu cho những ý tưởng mới. “Tôi muốn tạo ra sản phẩm của riêng mình, muốn thử sức với những điều mới thay vì chỉ làm tốt một vị trí công việc có sẵn”, Viễn chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, chàng kỹ sư trẻ bắt đầu hành trình khởi nghiệp bằng việc tìm kiếm lời giải cho một vấn đề đang nổi lên trong thời kỳ mạng xã hội phát triển: làm sao để việc phát trực tiếp trở nên đơn giản, hiệu quả hơn.

Anh Nghiêm Tiến Viễn được tuyên dương là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023.

Thời điểm đó, livestream đang dần trở thành công cụ quan trọng trong kinh doanh trực tuyến, truyền thông và kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, người dùng muốn phát trực tiếp trên nhiều nền tảng cùng lúc phải sử dụng nhiều phần mềm khác nhau, thao tác phức tạp và tốn nhiều thời gian.

Nhận thấy nhu cầu thực tế, Viễn cùng cộng sự nghiên cứu và phát triển nền tảng GoStream – công cụ hỗ trợ livestream đa nền tảng. Điều đặc biệt là sản phẩm công nghệ này được hình thành, phát triển ngay tại Nghệ An.

Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Từ việc xây dựng sản phẩm, tìm kiếm người dùng đến việc thuyết phục thị trường đón nhận một giải pháp mới đều cần thời gian và sự kiên trì. Nhưng bằng việc liên tục hoàn thiện công nghệ, lắng nghe nhu cầu khách hàng, GoStream từng bước tạo được chỗ đứng. Khi thương mại điện tử phát triển mạnh, nhu cầu livestream bán hàng tăng cao, nền tảng này nhanh chóng được nhiều cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn.

Từ một nhóm khởi nghiệp nhỏ, GoStream đã phát triển thành sản phẩm có hơn 5 triệu người dùng, phục vụ khoảng 20.000 phiên livestream mỗi ngày. Sản phẩm đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới như Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ...

Năm 2019, dự án đạt Giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An. Năm 2020, GoStream tiếp tục giành ngôi vị Quán quân Techfest Việt Nam. Đây cũng là năm đánh dấu bước ngoặt khi GoStream nhận khoản đầu tư trị giá 1 triệu USD từ Quỹ VinaCapital Ventures. Năm 2023, Nghiêm Tiến Viễn được tuyên dương là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc.

Không chỉ ở lĩnh vực công nghệ thông tin, ngày càng nhiều thanh niên Nghệ An đang đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Những phương thức làm ăn truyền thống đang được thay thế bằng tư duy mới: ứng dụng nền tảng số, xây dựng thương hiệu, tiếp cận khách hàng bằng dữ liệu và các công cụ trực tuyến.

Trong lĩnh vực nông sản, chị Đặng Thị Ngọc Hà (25 tuổi, trú phường Tây Hiếu) là một điển hình. Từ việc kinh doanh sản phẩm địa phương, chị Hà đưa nông sản Nghệ An lên các nền tảng như TikTok Shop, Shopee, Facebook để mở rộng thị trường.

Chị Hà đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.

Theo chị Hà, trước đây nhiều sản phẩm chỉ tiêu thụ trong phạm vi địa phương hoặc qua những kênh truyền thống. Khi ứng dụng thương mại điện tử, sản phẩm có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành, thậm chí ngoài nước. Tuy nhiên, bán hàng trên môi trường số cũng đặt ra những yêu cầu mới. Người trẻ không chỉ cần biết sử dụng công nghệ mà còn phải thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng uy tín.

Với nông sản, thách thức lớn nhất là sự đồng đều về chất lượng, khâu đóng gói, vận chuyển và chăm sóc khách hàng. Để tạo niềm tin, chị Hà cùng bà con xây dựng quy trình sản xuất, kiểm soát sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. “Công nghệ giúp đưa sản phẩm đi xa hơn, nhưng chất lượng và sự uy tín mới là yếu tố giữ chân khách hàng”, chị Hà chia sẻ.

Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, kiến tạo tương lai quê hương

Không chỉ làm chủ công nghệ để phát triển kinh tế, thanh niên Nghệ An còn đang trở thành lực lượng quan trọng trong quá trình chuyển đổi số cộng đồng. Tại nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên đã và đang đảm nhận vai trò “cầu nối số”, giúp người dân tiếp cận các tiện ích công nghệ trong đời sống hằng ngày. Từ hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử đến hỗ trợ người dân làm quen với các nền tảng số, những hoạt động ấy đang góp phần thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa khu vực thành thị và nông thôn, miền núi.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai trong Tháng Thanh niên 2026 với 600 tổ công nghệ số cộng đồng, hơn 15.500 lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ trên 250.000 người dân trong thực hiện dịch vụ công, thanh toán điện tử và kỹ năng số.

Toàn tỉnh tổ chức 159 hoạt động phổ cập kỹ năng số cho người dân. Nhiều công trình thanh niên ứng dụng công nghệ được triển khai như số hóa di tích lịch sử, công trình VR360 tại nghĩa trang liệt sĩ, các điểm check-in số phục vụ giáo dục truyền thống; tổng cộng 22 công trình số hóa với giá trị hơn 310 triệu đồng.

Tuổi trẻ Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số.

Anh Lê Đức Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, không chỉ dừng lại ở những hoạt động cụ thể và kết quả thiết thực, mà thông qua Tháng Thanh niên năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục đặt ra yêu cầu các cấp bộ Đoàn lấy kết quả đạt được làm động lực, giữ vững nhiệt huyết, nâng cao trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026.

“Trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đoàn; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn trong định hướng, dẫn dắt thanh niên. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức các chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương, cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh”, anh Sỹ chia sẻ.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, ham học hỏi và khát vọng cống hiến, thanh niên Nghệ An đang viết nên câu chuyện mới bằng tri thức, sáng tạo và công nghệ. Từ những dự án khởi nghiệp vươn ra thị trường lớn đến những mô hình kinh tế số ngay tại quê nhà, tuổi trẻ xứ Nghệ đang góp phần tạo thêm những động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Đó không chỉ là hành trình làm chủ công nghệ, mà còn là hành trình làm chủ tương lai.