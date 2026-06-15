Khát vọng 'Made by Vietnam' cùng hành trình đưa ống thép luồn dây điện IMC đạt chuẩn UL Listed – UL 1242

Việc dòng ống thép luồn dây điện IMC của Cát Vạn Lợi chính thức được tổ chức UL (Underwriters Laboratories - Hoa Kỳ) cấp chứng nhận UL Listed - UL 1242. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ cho năng lực "Tự chủ - Tự cường" của doanh nghiệp nội địa, viết nên câu chuyện truyền cảm hứng cho khát vọng công nghiệp hóa của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ống thép luồn dây điện IMC và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chuẩn ANSI C 80.6 & UL 1242 (Hoa Kỳ)

Bước chuyển mình chiến lược giữa dòng chảy toàn cầu

Làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ tại Đông Nam Á đang mở ra cơ hội lịch sử cho ngành cơ điện (MEP) Việt Nam khẳng định vị thế. Dẫu vậy, tấm vé bước ra biển lớn chưa bao giờ dễ dàng khi các thị trường quốc tế ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Để không bị bỏ lại phía sau, nhiều doanh nghiệp nội địa đã chọn lối đi tiên phong: tăng tốc đầu tư công nghệ và chuẩn hóa chất lượng để chinh phục những chứng nhận toàn cầu.

Nổi bật trong làn sóng tự cường đó là Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện công nghiệp Cát Vạn Lợi. Với gần 20 năm kiên trì trong việc cải tiến, nâng cấp quy trình sản xuất và cung cấp vật tư cơ điện, doanh nghiệp vừa chính thức đạt được chứng nhận UL Listed - UL 1242 từ Tổ chức Underwriters Laboratories (Hoa Kỳ) cho dòng ống thép luồn dây điện IMC (Intermediate Metal Conduit).

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Giấy chứng nhận UL Listed - UL 1242 cho sản phẩm Ống thép luồn dây điện IMC do Cát Vạn Lợi sản xuất

Song song đó, ống luồn dây điện IMC cũng được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) cấp chứng nhận tiêu chuẩn ANSI C80.6. Bộ đôi chứng chỉ uy tín quốc tế và nội địa này chính là lời khẳng định đanh thép cho năng lực sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng đạt mức độ chuẩn hóa cao của nhà máy Cát Vạn Lợi.

Gần hai thập kỷ kiên trì với triết lý 'We Can Do'

Lật lại lịch sử nhiều năm trước, thị trường vật tư cơ điện (MEP) trong nước gần như bị bủa vây bởi nguồn cung nhập khẩu. Giữa bối cảnh đó, tư duy "liệu người Việt có làm được sản xuất công nghiệp nặng?" từng là một dấu hỏi lớn. Cát Vạn Lợi đã chọn câu trả lời bằng hành động với tinh thần "We Can Do" (Chúng ta có thể làm được).

Doanh nghiệp kiên trì xây dựng năng lực sản xuất từ gốc, từng bước làm chủ quy trình kỹ thuật phức tạp thay vì chọn con đường thương mại ngắn hạn. Định hướng "Made By Vietnam" được hiện thực hóa bằng việc dốc vốn đầu tư hệ thống nhà máy hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra.

Chính cái gốc vững chãi đó đã giúp doanh nghiệp gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh sòng phẳng và từng bước thay thế hàng nhập khẩu tại các dự án siêu công trình.

Kiến tạo hệ sinh thái Việt tại các siêu công trình quốc tế

Không thỏa mãn với thành công bước đầu, Cát Vạn Lợi đã nhanh chóng xây dựng một hệ sinh thái vật tư cơ điện MEP đồng bộ. Đến nay, không chỉ có dòng ống thép luồn dây điện IMC, mà dòng ống thép luồn dây điện EMT đạt chuẩn UL 797 và máng cáp lưới đạt chuẩn NEMA BI 50015 cũng đã được Underwriters Laboratories (UL) cấp giấy chứng nhận.

Danh mục sản phẩm đạt chuẩn quốc tế toàn diện này đã trở thành giải pháp trọn gói, bảo chứng an toàn cho hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia như: Sân bay Quốc tế Long Thành, Tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, Nhà máy LEGO Manufacturing Vietnam, Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, Hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia của Viettel và FPT.

Không dừng lại ở biên giới quốc gia, dòng sản phẩm mang thương hiệu Việt đã và đang hiện diện kiêu hãnh tại các dự án khổng lồ tại nước ngoài như: Tuyến Metro Manila (Philippines), Sân bay Quốc tế Techo (Campuchia) hay Nhà máy Nhiệt điện Matarbari (Bangladesh). Đó là minh chứng sống động nhất cho thấy: Doanh nghiệp Việt hoàn toàn đủ tầm cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu toàn cầu.

Khơi dậy khát vọng vinh quang trong kỷ nguyên mới

Hành trình gần 20 năm vững vàng vượt sóng của Cát Vạn Lợi không chỉ dừng lại ở câu chuyện của một doanh nghiệp, mà là biểu tượng cho ý chí tự lực, tự cường của con người Việt Nam.

Câu chuyện "biến điều không thể thành có thể" của những kỹ sư, công nhân Việt Nam tại đây chính là ngọn lửa truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ, những người trẻ dấn thân trong khối ngành kỹ thuật, công nghiệp: Hãy dám bứt phá, dám đối đầu với thử thách để kiến tạo nên những giá trị bền vững cho non sông.

Mỗi sản phẩm "Made by Vietnam" đạt chuẩn quốc tế xuất xưởng chính là một viên gạch hồng góp phần định hình một nền công nghiệp tự chủ. Đây chính là bệ phóng vững chắc để đất nước tự tin tiến sâu vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kiêu hãnh sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, xã Bình Mỹ, TP.HCM.

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