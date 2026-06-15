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Kinh tế

BSR tặng quà cho 101 hộ nghèo xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi

Quỳnh Nga

Ngày 10/6, Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam (BSR) và đoàn công tác gồm các cơ quan báo chí đã đến thăm và tặng quà cho 101 hộ gia đình nghèo tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện BSR cho biết bên cạnh nhiệm vụ chính là vận hành an toàn, ổn định nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cung cấp xăng dầu cho thị trường, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, BSR luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua các chương trình an sinh xã hội.

Chương trình trao quà tại xã Măng Đen là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây không chỉ là tình cảm, sự sẻ chia của tập thể người lao động BSR, mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống người dân tại những vùng còn nhiều khó khăn, đại diện BSR nhấn mạnh.

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Đại diện BSR trao quà cho các hộ nghèo tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi nhận đóng góp vì cộng đồng của BSR, ông Trương Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen cho biết xã Măng Đen hiện có 25 thôn với dân số hơn 10.300 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, gồm các dân tộc Mơ Nam, Xơ Đăng, Ka Dong, H’re. Dù là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm đặc trưng nhưng toàn xã hiện vẫn còn 72 hộ nghèo, chiếm 2,64% tổng số hộ dân và 146 hộ cận nghèo, chiếm 5,36%.

Cùng theo ông Trương Văn Minh, thời gian qua, địa phương luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia các mô hình sinh kế nhằm nâng cao thu nhập.

Thay mặt các hộ nghèo xã Măng Đen, anh Đoàn Quang Việt cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Anh Đoàn Quang Việt mong muốn thời gian tới, BSR và các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với địa phương cung cấp cây trồng, vật nuôi, dạy nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp trong đó có BSR trong công tác an sinh xã hội, đã góp phần giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn có thêm động lực ổn định cuộc sống, qua đó góp phần giúp Măng Đen thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo.

Quỳnh Nga
#BSR #quà tặng #nghèo đói #Măng Đen #xã hội

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