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Giá vàng hôm nay (15/6): Tiếp tục tăng mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 150 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h15, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 4 triệu đồng/lượng mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng bán ra so với sáng qua.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán đã được thu hẹp xuống còn khoảng 2,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mức 5 triệu đồng/lượng ghi nhận vào tuần trước. Điều này phần nào cho thấy các doanh nghiệp đang điều chỉnh chính sách giao dịch nhằm kích thích nhu cầu mua bán trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

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Giá vàng trong nước liên tiếp tăng mạnh trở lại từ cuối tuần trước đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu có giá 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 147,9 - 150,4 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước bật tăng trong bối cảnh giá thế giới tăng mạnh. Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 4.323 USD/ounce, tăng 107 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,7 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới lên gần 13 triệu đồng/lượng, phản ánh nhu cầu nắm giữ vàng trong nước vẫn ở mức cao và nguồn cung vàng miếng còn hạn chế.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 25.165 đồng/USD, tăng mạnh 10 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.123 - 26.423 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh 26.300 - 26.320 đồng/USD.

Ngọc Mai
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