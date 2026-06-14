Cầu Đại Ngãi 1 đạt hơn 63% khối lượng, phấn đấu thông tuyến trong năm 2027

Ngày 14/6, trong chuyến công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nỗ lực rút ngắn tiến độ trước 6 tháng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài hơn 15 km, đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ, gồm hai hạng mục chính là cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2.

Trong đó, Gói thầu 15-XL thi công cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn hai đầu cầu có giá trị khoảng 3.868 tỷ đồng, liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu thực hiện. Gói thầu được khởi công từ tháng 12/2024 và theo hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 6/2028.

Tại hiện trường, Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, liên danh nhà thầu đã vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện địa chất, thủy văn và nguồn vật liệu để triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

Bộ trưởng đánh giá nhiều hạng mục quan trọng đã đạt tiến độ tích cực. Các phần cầu dẫn, trụ dẫn và các nhịp cầu phía hai đầu tuyến cơ bản hoàn thành hoặc đang bám sát kế hoạch, tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến độ chung của dự án. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi công hợp lý để rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, phấn đấu thông tuyến trong năm 2027.

Theo Bộ trưởng, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung thi công các trụ ngoài sông và kết cấu cầu chính dây văng - những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao và chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện thủy văn phức tạp. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời sớm hoàn thiện hệ thống đường dẫn hai đầu cầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công và kết nối đồng bộ với cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành.

Đoàn công tác thăm và tặng quà động viên người lao động thi công Cầu Đại Ngãi 1

Hơn 63% khối lượng đã hoàn thành

Theo báo cáo của ban điều hành, hiện công trường cầu Đại Ngãi 1 đang huy động khoảng 350 kỹ sư, công nhân cùng 90 máy móc, thiết bị, triển khai đồng thời 26 mũi thi công. Sản lượng thực hiện đạt khoảng 2.289 tỷ đồng, tương đương hơn 63% tổng khối lượng.

Các hạng mục trọng yếu được triển khai bảo đảm chất lượng, an toàn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Đối với phần đường dẫn đầu cầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ công tác xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm, cọc đất xi măng và đắp gia tải, hiện trong giai đoạn chờ lún theo thiết kế.

Tại các nhịp cầu dẫn từ mố A0 đến trụ P20 phía Vĩnh Long và từ trụ P27 đến mố A47 phía TP. Cần Thơ, các đơn vị thi công đã hoàn thành 100% cọc khoan nhồi, bệ trụ và dầm Super-T; đồng thời cơ bản hoàn thành phần thân trụ, xà mũ, lao lắp dầm và bản mặt cầu. Hạng mục cầu dẫn dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Hiện trạng công trường thi công Cầu Đại Ngãi 1.

Riêng phần cầu chính dây văng từ trụ P21 đến P26, toàn bộ hạng mục nền móng đã hoàn thành. Công tác thi công thân trụ và tháp cầu đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành phần thân tháp vào tháng 4/2027. Song song đó, hệ thống dầm thép nhịp chính đang được gia công tại nhà máy; việc lắp đặt đốt dầm thép K0 dự kiến bắt đầu từ tháng 3/2027. Hệ thống cáp dây văng nhập khẩu cũng đang được sản xuất đồng bộ để phục vụ công tác lắp đặt và căng kéo theo kế hoạch.

Đèo Cả từng bước làm chủ công nghệ thi công cầu dây văng

Cầu Đại Ngãi 1 là hạng mục quan trọng nhất của dự án, đồng thời là cây cầu dây văng có nhịp chính lớn thứ hai Việt Nam hiện nay. Công trình được đánh giá có độ phức tạp kỹ thuật cao bậc nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về địa chất, thủy văn, công nghệ thi công và tổ chức nguồn lực.

Công trình bắc qua sông Hậu tại khu vực hạ lưu, nơi có lòng sông rộng, dòng chảy mạnh, thủy triều dao động từ 3,5 đến 4 m mỗi ngày. Điều kiện này tạo áp lực lớn đối với công tác thi công móng, bệ trụ và trụ tháp giữa sông. Hệ thống móng cầu sử dụng cọc khoan nhồi có đường kính, chiều sâu thuộc nhóm lớn tại Việt Nam; các bệ trụ tháp có diện tích khoảng 2.000 m², khối lượng bê tông hơn 9.000 m³ mỗi bệ, đòi hỏi kiểm soát kỹ thuật và chất lượng ở mức đặc biệt nghiêm ngặt.

Trước yêu cầu thi công phức tạp, Tập đoàn Đèo Cả đã chủ động huy động thiết bị hiện đại, tối ưu phương án tổ chức, kiểm soát tiến độ theo thời gian thực và phát huy kinh nghiệm từ nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn trên cả nước.

Cầu Đại Ngãi 1 cũng là dự án cầu dây văng đầu tiên Tập đoàn Đèo Cả trực tiếp tham gia thi công. Vì vậy, công trình không chỉ là nhiệm vụ xây dựng một hạng mục hạ tầng trọng điểm, mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình làm chủ công nghệ cầu dây văng, nâng cao năng lực kỹ thuật và khẳng định vai trò của Đèo Cả trong thi công các công trình giao thông có độ khó cao.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng, nếu như trước đây việc thi công các công trình cầu quy mô lớn còn phụ thuộc nhiều vào chuyên gia, công nghệ và thiết bị nước ngoài thì đến nay, các doanh nghiệp trong nước cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ công nghệ, kỹ thuật và tổ chức thi công những công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. “Đây là niềm tự hào của ngành xây dựng Việt Nam. Chúng ta từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ kỹ thuật để triển khai những công trình hiện đại", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng tin tưởng, khi tuyến giao thông này được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề xuất của các địa phương, trục kết nối phía Đông vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được hình thành rõ nét hơn, tạo động lực phát triển giao thông, logistics, cảng biển, cảng nội địa và thúc đẩy liên kết vùng từ TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ đến Cà Mau.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Đại Ngãi nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

“Đây là nhiệm vụ khẩn thiết. Các đơn vị thi công, Ban Quản lý dự án và địa phương cần phối hợp thật nhịp nhàng, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình”, Bộ trưởng nói

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1 cùng toàn tuyến cầu Đại Ngãi sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông Quốc lộ 60, rút ngắn hành trình kết nối giữa các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giảm tải cho Quốc lộ 1 và mở thêm không gian phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.