Cổ phiếu ngân hàng đua nhau chuyển từ Upcom sang HoSE

TPO - Hệ thống ngân hàng còn lại 5 nhà băng đang giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom, gồm: Saigonbank, VietBank, PGBank, BVBank và ABBank. Riêng VietABank và Kienlongbank đã "chuyển nhà" thành công sang HoSE.

Tuần qua, VN-Index giảm 47,25 điểm xuống 1.791,65 điểm. Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khi tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 78.998 tỷ đồng, giảm hơn 13% so với tuần trước. Ngược lại, HNX-Index kết tuần ở mức 302,49 điểm, tăng 8,7 điểm so với tuần trước. Thanh khoản trên HNX cũng kém sôi động với tổng giá trị giao dịch đạt 4.395 tỷ đồng, giảm gần 2% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, khối ngoại đã bán ròng hơn 101 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 3.116 tỷ đồng. Với sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 0,3 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn là mua ròng hơn 29 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng hơn 1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 12 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 8-12/6 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 102 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 3.099 tỷ đồng.

Liên tục bị bán

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết gần 641 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB).

BVBank nộp hồ sơ đăng ký niêm yết gần 641 triệu cổ phiếu lên HoSE.

Đáng chú ý, nội dung này từng được đại hội cổ đông thường niên 2025 phê duyệt, nhưng do bối cảnh thị trường chưa thuận lợi và một số yếu tố khách quan, BVB chưa thực hiện. Năm 2026, BVBank tiếp tục trình cổ đông thông qua việc hủy giao dịch trên Upcom và đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên HoSE.

Năm 2020, BVB lần đầu tiên giao dịch trên sàn Upcom với giá tham chiếu 10.700 đồng/cổ phiếu. Năm 2026, BVB dự kiến tăng vốn theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 2:1 - tương đương phát hành 320 triệu cổ phiếu và phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP. Nếu thành công cả 2 phương án trên, vốn điều lệ của BVB sẽ tăng từ 6.408 tỷ đồng lên 9.912 tỷ đồng.

Tương tự, VietBank (mã chứng khoán: VBB) cũng chọn thời điểm, dự kiến trong quý II hoặc quý III/2026 để chuyển từ Upcom sang niêm yết trên HoSE, tùy thuộc vào diễn biến thị trường và quyết định của HoSE.

Trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2025, VietBank đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu VBB tại HoSE. Đến tháng 3/2026, VietBank đã hoàn tất hồ sơ niêm yết và nộp tới HoSE.

ABBank (mã chứng khoán: ABB) cũng dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết, bảo vệ hồ sơ, giải trình, hoàn thiện theo yêu cầu của HoSE vào tháng 9/2026. Theo lãnh đạo ABB, việc chuyển cổ phiếu ABB từ Upcom sang niêm yết tại HoSE là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của ngân hàng.

Hiện, hệ thống ngân hàng còn lại 5 nhà băng đang giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom, gồm: Saigonbank, VietBank, PGBank, BVBank và ABBank. Riêng VietABank và Kienlongbank đã chuyển nhà thành công.

Cụ thể, hơn 539 triệu cổ phiếu VAB của VietABank được niêm yết và giao dịch trên HoSE từ ngày 22/7/2025. Kế đó, hơn 582 triệu cổ phiếu KLB của Kienlongbank cũng niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên trên HoSE vào ngày 15/1.

Kẻ mua người bán

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) đã mua 9,35 triệu cổ phiếu PET của Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - mã chứng khoán: PET) để nâng sở hữu lên 13,45% vốn điều lệ.

Sau giao dịch, VietinBank Capital trở thành cổ đông lớn tại Petrosetco. Ước tính, giá trị thương vụ khoảng 495 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/3, Petrosetco chỉ có một cổ đông lớn là Công ty CP Quản lý Quỹ HD sở hữu 16,7% vốn điều lệ.

Lãnh đạo Công ty CP Hạ tầng GELEX mua vào 108.000 cổ phiếu GEL.

Ông Nguyễn Quang Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hạ tầng GELEX (mã chứng khoán: GEL) - đã mua vào 108.000 cổ phiếu GEL. Ước tính, ông Nguyễn Quang Việt đã bỏ ra số tiền khoảng hơn 3,4 tỷ đồng để mua vào 108.000 cổ phiếu GEL.

Tại thời điểm 31/3, Hạ tầng GELEX có một cổ đông lớn là Công ty CP Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX) sở hữu 70,21% vốn điều lệ, còn lại 29,79% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Bà Nguyễn Thị Trang vừa bán ra 500.000 cổ phiếu CDC của Công ty CP Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) để giảm sở hữu về 3,22% vốn điều lệ. Sau giao dịch, bà Trang không còn là cổ đông lớn tại Chương Dương. Tại ngày 31/3, Chương Dương chỉ có 3 cổ đông lớn là bà Nguyễn Thị Trang, ông Phùng Khánh Ly và bà Đỗ Ngọc Mai.

Ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) - đã bán 3,7 triệu cổ phiếu SIP để giảm sở hữu về 7,11% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, ông Trần Lê An - con ông Trần Mạnh Hùng đã mua 3,7 triệu cổ phiếu SIP để nâng sở hữu lên 2,48% vốn điều lệ.