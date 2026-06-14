Một tuần giá vàng biến động dữ dội

TPO - Sáng nay (14/6), giá vàng trong nước duy trì ở mức 147 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh với những phiên tăng, giảm hàng chục triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cùng thời điểm tuần trước, giá vàng giảm khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, thị trường vàng đã trải qua những phiên giao dịch đầy biến động. Có thời điểm, giá vàng miếng SJC lao dốc còn khoảng 136 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua. Chỉ trong vài ngày, giá vàng đã mất gần 13 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đà giảm mạnh không kéo dài. Chỉ sau hai ngày, giá vàng bất ngờ bật tăng trở lại hơn 10 triệu đồng/lượng khi lực cầu gia tăng cùng với diễn biến phục hồi của thị trường quốc tế. Những biến động mạnh liên tiếp khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi bất ngờ, đặc biệt là những người có xu hướng lướt sóng ngắn hạn.

Giá vàng SJC tăng, giảm mạnh tuần qua.

Không chỉ vàng miếng, thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận các đợt điều chỉnh liên tục trong tuần. Hiện vàng nhẫn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC giao dịch quanh 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh 4.216 USD/ounce, thấp nhất trong vòng 7 tháng qua. Diễn biến giảm sâu của giá vàng quốc tế là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng trong nước chịu áp lực điều chỉnh trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, do yếu tố cung - cầu và đặc thù của thị trường nội địa, mức giảm của vàng trong nước không hoàn toàn tương đồng với xu hướng thế giới.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 25.155 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.132 - 26.412 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh 26.340 - 26.360 đồng/USD, thấp hơn giá bán ra tại các ngân hàng thương mại. Diễn biến ổn định của tỷ giá được xem là yếu tố hỗ trợ tâm lý cho thị trường tài chính trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động mạnh.