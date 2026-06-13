Giá vàng hôm nay (13/6): Tăng lên 147 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo đà đi lên của thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng miếng SJC đã vượt mốc 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới được nới rộng lên 11 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144-147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 4,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đã thu hẹp từ 4,5 triệu đồng/lượng xuống còn 3 triệu đồng/lượng. Trước đó, mức chênh lệch này từng được các doanh nghiệp nới rộng lên tới 5 triệu đồng/lượng nhằm hạn chế rủi ro trước những biến động mạnh của thị trường.

Giá vàng trong nước tăng ngày thứ 2 liên tiếp.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng ghi nhận mức tăng tương đương. Vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn DOJI có giá 143-146 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng được niêm yết quanh ngưỡng 4.216 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng, tăng đáng kể so với những phiên gần đây.

Giới phân tích cho rằng giá vàng thế giới tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, cùng với kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ duy trì chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng trong thời gian tới.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 25.155 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.132 - 26.412 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.340 - 26.360 đồng/USD, thấp hơn giá bán ra tại các ngân hàng thương mại.