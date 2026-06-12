'Luồng xanh' đưa siêu dự án vi mạch 13.000 tỷ đồng về Phú Thọ sau 48 giờ

Một dự án vi mạch điện tử trị giá 13.000 tỷ đồng của Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đã được cấp phép đầu tư chỉ trong vòng 48 giờ theo cơ chế "luồng xanh" của tỉnh Phú Thọ. Tốc độ xử lý thủ tục được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp địa phương tiếp tục ghi điểm với các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp điện tử.

Sáng 12/6, tại Khu công nghiệp Yên Quang (xã Thịnh Minh), UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang với tổng vốn đầu tư hơn 13.193 tỷ đồng (khoảng 500 triệu USD).

Dự lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ

Dự án do Công ty TNHH Điện tử Meiko Yên Quang làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích hơn 80.000 m2 tại Khu công nghiệp Yên Quang. Nhà máy sẽ sản xuất, chế tạo, gia công và lắp ráp các linh kiện điện tử, quang điện tử, vi mạch điện tử phục vụ các thiết bị thông minh thế hệ mới như điện thoại di động, máy tính, camera kỹ thuật số, mô-đun camera, thiết bị đầu cuối thông minh, chip vi xử lý và các bộ điều khiển điện tử.

Đây là nhà máy thứ sáu của Tập đoàn Meiko tại Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn này tại Việt Nam lên trên 2 tỷ USD. Dự án tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, dự án Meiko Yên Quang có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn và công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, nhà máy không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước mà còn giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, tạo thêm nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai đúng tiến độ. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực thi công, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng, môi trường, lao động và phòng cháy chữa cháy; tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định, Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, sau khi hợp nhất ba tỉnh, Phú Thọ mới hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật về vị trí địa lý, hạ tầng công nghiệp, nguồn nhân lực và hệ sinh thái sản xuất, đặc biệt trong các lĩnh vực ô tô, xe máy, điện tử và cơ khí chế tạo. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương thu hút các dự án công nghệ cao, tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Trần Duy Đông cho biết, việc Tập đoàn Meiko tiếp tục lựa chọn Phú Thọ để triển khai dự án thứ hai với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD không chỉ thể hiện niềm tin của nhà đầu tư Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định sức hấp dẫn của Phú Thọ trong thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang

“Đặc biệt, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ trong vòng 48 giờ kể từ khi nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo cơ chế ‘luồng xanh’. Đây là minh chứng cho quyết tâm cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh Phú Thọ”, ông Đông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết các cấp, các ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động, góp phần đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử và chế biến chế tạo của khu vực phía Bắc.