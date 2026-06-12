Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026 (từ ngày 10-14/6), ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tại TP. Seoul (Hàn Quốc).

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Vũ Hồ - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, chuyến công tác của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc lần này nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới trên các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, công nghiệp giải trí, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch biển.

“Gia Lai hiện nay hội tụ đầy đủ lợi thế của cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, gồm sân bay, cảng biển, các tuyến cao tốc có tính kết nối cao, cùng diện tích tự nhiên đứng thứ hai cả nước, tỉnh còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giới thiệu về địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, trong những năm qua, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, công nghiệp, dịch vụ và giao lưu nhân dân. Trong chương trình công tác lần này, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai sẽ có các buổi làm việc, gặp gỡ với nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như KBIZ, HanaTour, Blooming Sky; đồng thời tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của địa phương đến các đối tác Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trân trọng mời đồng chí Đại sứ cùng các thành viên Đại sứ quán tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại sứ quán quan tâm hỗ trợ nghiên cứu khả năng khai thác chuyến bay charter Seoul - Quy Nhơn trong quý III năm 2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách Hàn Quốc đến với Gia Lai. Về phía tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên trái) và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Gia Lai trong công tác quảng bá, xúc tiến, tìm kiếm và mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc, đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Theo Đại sứ, với chức năng, nhiệm vụ của mình cùng các bộ phận chuyên trách theo từng ngành, lĩnh vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh Gia Lai trong công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Qua đó, phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ kết nối với các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc để có thêm nhiều doanh nghiệp đến Gia Lai tìm hiểu thị trường, nghiên cứu cơ hội hợp tác và đầu tư.