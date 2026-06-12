Chứng khoán 'bay' 130 điểm từ đỉnh, thanh khoản chạm đáy: Điều gì đang xảy ra?

TPO - VN-Index đã điều chỉnh hơn 130 điểm từ đỉnh lịch sử. Thanh khoản thị trường liên tục lao dốc, có phiên chỉ còn khoảng 10.000 tỷ đồng. Theo chuyên gia, lực bán đã cạn dần, dòng tiền không rời bỏ thị trường nhưng cũng chưa sẵn sàng nhập cuộc trước nhiều biến số.

Thanh khoản cạn kiệt

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán đang xuống mức rất thấp và kéo dài. Phiên 11/6 ghi nhận giá trị giao dịch HoSE chỉ khoảng 10.000 tỷ đồng. Khép lại phiên hôm nay, thanh khoản sàn HoSE hơn 16.200 tỷ đồng, lực bán gia tăng sau giờ nghỉ trưa, đẩy VN-Index giảm gần 7 điểm, xuống 1.791 điểm.

Áp lực điều chỉnh đến từ “họ” Vingroup. VHM, VPL, VIC lần lượt là những đầu kéo chỉ số đi lùi. Riêng VHM lấy đi 5 điểm. Trong khi đó, rổ VN30 ghi nhận số cổ phiếu tăng giá có phần nhỉnh hơn các mã giảm. 14 mã tăng giá, dẫn đầu là. GAS, TPB trên 3%. ACB tiếp tục gây chú ý, khi là cổ phiếu duy nhất thanh khoản nghìn tỷ. Giá trị giao dịch gần 1.650 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Nguyên Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Nghiên cứu Chứng khoán BIDV (BSC) - cho rằng, việc VN-Index giằng co quanh vùng 1.800 điểm trong bối cảnh giá trị giao dịch liên tục suy giảm cho thấy thị trường đang ở trạng thái cạn kiệt thanh khoản, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng rất lớn của nhà đầu tư.

VN-Index đã điều chỉnh hơn 130 điểm từ đỉnh lịch sử.

Những phiên gần đây, dù xuất hiện những thông tin bất lợi liên quan đến nguy cơ xung đột Mỹ và Iran leo thang, nhưng áp lực bán trên thị trường thực tế không quá mạnh. Đây là tín hiệu cho thấy lực cung đã suy yếu đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Nói cách khác, thị trường hiện không còn nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bán ra bằng mọi giá.

Theo ông Khoa, nền tảng cơ bản của thị trường vẫn tương đối ổn định. Kết quả kinh doanh quý I của phần lớn doanh nghiệp niêm yết ở mức khả quan. Nếu loại trừ tác động của nhóm cổ phiếu Vingroup, mặt bằng định giá hiện nay đã giảm đáng kể và tiệm cận vùng từng xuất hiện trong giai đoạn thị trường chịu tác động bởi các thông tin thuế quan từ Mỹ. Đây là một trong những yếu tố tích cực hỗ trợ cho thị trường ở vùng giá hiện tại.

Tuy nhiên, dù lực bán đã suy giảm, dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại. Nguyên nhân nằm ở việc nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ môi trường vĩ mô trong nước và quốc tế. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến động giá dầu, áp lực lạm phát toàn cầu hay triển vọng tăng trưởng kinh tế vẫn khiến tâm lý thị trường duy trì trạng thái phòng thủ.

VN-Index có thể điều chỉnh về 1.700 điểm?

Ở thời điểm hiện nay, ông Bùi Nguyên Khoa cho rằng, tiền không thực sự rút khỏi thị trường, mà đứng ngoài quan sát. Thị trường cần thêm một động lực đủ mạnh để thu hút dòng vốn quay trở lại, đồng thời xác nhận vùng đáy một cách rõ ràng hơn.

Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao, việc giải ngân thăm dò ở những cổ phiếu cơ bản tốt, đã chiết khấu sâu là lựa chọn có thể cân nhắc. Tuy nhiên, quyết định mua vào cần được thực hiện từng phần và luôn duy trì lượng tiền dự phòng. Dù khả năng thị trường giảm sâu hơn được đánh giá không quá cao, những biến động bất ngờ từ bên ngoài vẫn có thể xuất hiện.

Trong trường hợp dòng tiền tiếp tục đứng ngoài, ngay cả những cổ phiếu đang ở vùng định giá hấp dẫn cũng có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi bước vào một xu hướng tăng mới. Vì vậy, việc mua đúng đáy chưa chắc mang lại hiệu quả cao nếu thị trường thiếu động lực để hồi phục.

Bối cảnh hiện nay không chỉ diễn ra ở riêng thị trường chứng khoán. Nhiều kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng, hàng hóa hay tài sản số cũng đang trải qua giai đoạn biến động mạnh sau thời kỳ tăng nóng. Đây được xem là quá trình điều chỉnh và giảm đòn bẩy trên diện rộng của các thị trường tài sản.

Trong bối cảnh thanh khoản suy yếu, dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc và các yếu tố bất định vẫn hiện hữu, chuyên gia từ BSC nhấn mạnh lựa chọn phù hợp đối với nhiều nhà đầu tư là ưu tiên bảo toàn vốn, duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cho rằng, diễn biến thanh khoản thị trường giảm dần trong nhịp điều chỉnh vừa qua. Dòng tiền giao dịch tập trung chủ yếu vào nhóm Vingroup, trong khi dòng tiền tại các nhóm khác vẫn còn hạn chế.

Trong phần còn lại của tháng 6, TVS đưa ra 2 kịch bản. Ở kịch bản cơ sở, VN-Index giảm về 1.700 - 1.750 điểm khi nhóm Vingroup tiếp tục điều chỉnh. Thanh khoản thị trường giảm cũng hạn chế khả năng hồi phục nếu có. Ngoài ra, rủi ro từ việc Mỹ áp thêm thuế mới lên hàng hóa Việt Nam sau các cuộc điều tra theo Mục 301 có thể tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư.

Với kịch bản tích cực, VN-Index sẽ giao dịch trong biên độ dao động 1.800 - 1.850 điểm trong tháng 6, nếu nhóm Vingroup hồi phục. Trong khi đó, dòng tiền yếu và chỉ luân chuyển giữa các nhóm trụ như Vingroup, dầu khí cũng hạn chế khả năng hồi phục lên cao hơn của VN-Index.