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Kinh tế

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Dự báo mới nhất về tỷ giá USD, giá vàng

Duy Quang

TPO - UOB dự báo tỷ giá USD/VNĐ lần lượt là 26.500 trong quý III năm nay, 26.400 trong quý IV, 26.300 trong quý I/2027 và 26.100 trong quý II/2027. Còn với giá vàng, UOB nhận định sẽ đạt 4.600 USD/ounce trong quý III/2026, 4.800 USD/ounce trong quý IV/2026, 5.000 USD/ounce trong quý I/2027, 5.200 USD/ounce trong quý II/2027.

Ngày 12/6, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB của Singapore công bố báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý III. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại, đạt 7,83% so với cùng kỳ trong quý I. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn vượt dự báo của UOB là 7%.

“Rủi ro ngược từ giá năng lượng và khả năng thay đổi chính sách thuế của Mỹ vẫn ở mức đáng kể, dù nhu cầu bên ngoài hiện vẫn duy trì tương đối tốt, một phần nhờ làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo. Tổng thể, chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng 7% cho năm 2026. Giai đoạn khó khăn nhất nhiều khả năng rơi vào quý II-III/2026, với tăng trưởng bình quân khoảng 6,7%”, chuyên gia của UOB dự báo.

Tỷ giá USD/VNĐ sẽ giảm dần

Theo UOB, hiện mối quan tâm lớn của Ngân hàng Nhà nước là lạm phát, đạt bình quân 4,3% trong 5 tháng đầu năm. Ngân hàng Nhà nước dự báo lạm phát có thể tăng lên 5,5% trong cả năm. Trong bối cảnh theo dõi áp lực giảm giá của VND, ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng là giữ nguyên lãi suất điều hành.

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Dự báo tỷ giá USD/VND và các chỉ số kinh tế của Việt Nam.

Báo cáo của UOB cũng chỉ ra, tỷ giá VND đã ổn định hơn trong những tuần gần đây, dao động trong biên độ 26.291 - 26.372 VNĐ/USD trong tháng 4-5. Động thái can thiệp tháng 4, thông qua hợp đồng kỳ hạn hủy ngang 180 ngày ở mức 26.850 VNĐ/USD, dường như đã thiết lập một ngưỡng trần hiệu quả, giúp neo kỳ vọng và hạn chế đầu cơ.

Dù vậy, theo UOB, trong ngắn hạn (quý III), VNĐ nhiều khả năng vẫn chịu áp lực nhất định, tương đồng với các đồng tiền trong khu vực, do bất ổn địa chính trị còn kéo dài. Về trung hạn, UOB duy trì quan điểm tương đối ổn định, được hỗ trợ bởi tăng trưởng vững chắc, dòng vốn FDI duy trì tích cực và chính sách tiền tệ ổn định, với lãi suất điều hành dự kiến giữ ở mức 4,5% đến hết năm nay.

“Khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9 này cũng có thể tạo cú hích mang tính cấu trúc cho dòng vốn đầu tư gián tiếp. Chúng tôi giữ quan điểm VNĐ sẽ theo xu hướng giảm giá dần một cách có kiểm soát, với dự báo tỷ giá USD/VNĐ lần lượt là 26.500 trong quý III/2026, 26.400 trong quý IV/2026, 26.300 trong quý I/2027 và 26.100 trong quý II/2027”, báo cáo của UOB nêu.

Giá vàng sẽ ra sao?

Hồi cuối tháng 3, khi xung đột Iran leo thang dẫn đến việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển, giá dầu Brent đã tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng. Trước diễn biến này, UOB điều chỉnh giảm dự báo giá vàng xuống 4.400 USD/ounce trong quý II/2026 và 4.600 USD/ounce trong quý III/2026, do lo ngại áp lực giảm giá trong ngắn hạn xuất phát từ kỳ vọng lạm phát gia tăng.

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Dự báo của UOB về giá vàng.

Quan điểm thận trọng trong ngắn hạn đối với vàng này đã tỏ ra khá chính xác, khi hiện tại giá vàng đang dao động tích lũy quanh mức 4.500 USD/ounce. UOB đánh giá, giai đoạn tích lũy quanh mức 4.500 USD/ounce hiện nay được xem là rất quan trọng và cần thiết, giúp giá vàng thiết lập nền tảng ổn định trước khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn với vai trò tài sản trú ẩn an toàn quay trở lại trong những tháng tới.

Dù duy trì quan điểm thận trọng, UOB tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Dự báo cập nhật của UOB cho thấy, giá vàng đạt 4.600 USD/ounce trong quý III/2026, 4.800 USD/ounce trong quý IV/2026, 5.000 USD/ounce trong quý I/2027, 5.200 USD/ounce trong quý II/2027.

Với giá dầu, UOB thông tin, giá dầu Brent hiện đang đứng trước ngã rẽ quan trọng sau 3 tháng xung đột Iran. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tổng sản lượng dầu thô của OPEC đã giảm khoảng 1/3, xuống còn 20,5 triệu thùng/ngày.

Trước thực tế này, thế giới - đặc biệt là khu vực châu Á - đã chủ động tìm kiếm nguồn cung dầu thô thay thế. UOB cho rằng, trong trường hợp một thỏa thuận hòa bình đáng tin cậy được thiết lập, dẫn đến việc mở lại eo biển Hormuz một cách dần dần, giá dầu Brent có thể điều chỉnh giảm xuống dưới mốc 90 USD/thùng. Ngược lại, nếu xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại hoặc leo thang, giá Brent nhiều khả năng sẽ vượt lại ngưỡng 100 USD/thùng và hướng tới 120 USD/thùng.

Duy Quang
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