Từ “Mua nhiều nhất” đến “Smart Choice”: Người tiêu dùng đang lựa chọn thông minh hơn

Trong bối cảnh thị trường có quá nhiều lựa chọn, các Nhãn gợi ý như Mua nhiều nhất, Lựa chọn tốt nhất, Most Ordered hay Best Choice đang trở thành công cụ giúp người tiêu dùng giảm nhiễu thông tin và ra quyết định nhanh hơn. Từ tạp chí, nhà hàng, sàn thương mại điện tử đến ngành hàng tiêu dùng nhanh, những tín hiệu lựa chọn này đang phản ánh một thay đổi đáng chú ý: người tiêu dùng không chỉ cần nhiều lựa chọn hơn, mà cần lựa chọn rõ ràng, dễ hiểu và đáng tin cậy.

Khi người tiêu dùng cần “quyền trợ giúp” trong mua sắm

Người tiêu dùng hiện nay đang sống trong một thị trường dư thừa thông tin. Chỉ với một nhu cầu đơn giản, họ có thể đứng trước hàng chục thương hiệu, hàng trăm mẫu mã và vô số thông điệp quảng cáo khác nhau. Vấn đề không còn là có đủ lựa chọn hay không, mà là làm thế nào để chọn nhanh, chọn đúng và cảm thấy yên tâm với quyết định của mình.

Đó là lý do các Nhãn gợi ý ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đời sống tiêu dùng. Trên các tạp chí, chuyên mục Editor’s Pick giúp độc giả nhận diện nhanh những nội dung đáng đọc. Tại nhà hàng, những Highly Recommended hay Most Ordered giúp thực khách dễ đưa ra quyết định khi nhìn vào thực đơn. Trên các sàn thương mại điện tử, những nhãn như “Lựa chọn tốt nhất”, “Sản phẩm bán chạy” hay “Ưu đãi nổi bật” cũng đóng vai trò như một chỉ dẫn ban đầu giữa hàng loạt khuyến mãi và sản phẩm tương tự nhau.

Điểm chung của các nhãn này là giúp rút ngắn quá trình cân nhắc. Người tiêu dùng không cần đọc quá nhiều thông tin, nhưng vẫn có thể nhanh chóng nhận diện đâu là lựa chọn đáng chú ý để tiếp tục xem xét. Nói cách khác, các nhãn gợi ý đang trở thành một dạng “bộ lọc” trong hành vi tiêu dùng hiện đại.

Từ lựa chọn nhanh đến lựa chọn thông minh

Với ngành hàng tiêu dùng nhanh, vai trò của những gợi ý lựa chọn càng trở nên quan trọng. Khác với các sản phẩm có giá trị lớn, quyết định mua trong ngành FMCG thường diễn ra rất nhanh, ngay tại kệ hàng, cửa hàng tạp hóa, chợ. Trong vài giây ngắn ngủi, người mua cần hiểu sản phẩm là gì, có điểm gì nổi bật, có phù hợp với nhu cầu của mình hay không.

Vì vậy, bao bì sản phẩm không chỉ còn là “lớp áo” nhận diện thương hiệu. Một bao bì hiệu quả cần truyền tải rõ ràng giá trị sản phẩm, giúp người mua dễ đọc, dễ hiểu và dễ so sánh hơn. Những thông tin như khối lượng, tính năng, lợi ích sử dụng, hay điểm khác biệt của sản phẩm nếu được thể hiện trực quan sẽ góp phần giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định nhanh hơn, nhưng vẫn có cơ sở hơn.

Từ góc nhìn này, việc một số thương hiệu đưa các thông điệp định vị như “Smart Choice” lên bao bì có thể được xem là một cách hỗ trợ người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn. Điều quan trọng là thông điệp đó không nên chỉ dừng lại ở một nhãn gọi chung chung, mà cần được lý giải bằng những thông tin cụ thể, dễ kiểm chứng.

Nhãn gợi ý không thay thế niềm tin thương hiệu

Tuy vậy, các Nhãn gợi ý không nên được hiểu như một bảo chứng tuyệt đối. Với người tiêu dùng, đây nên là tín hiệu tham khảo ban đầu, không phải yếu tố duy nhất để quyết định mua.

Một nhãn “Lựa chọn tốt” chỉ thật sự có giá trị khi đi cùng nền tảng đủ vững: thương hiệu uy tín, chất lượng sản phẩm ổn định, thông tin minh bạch và giá trị thực tế có thể kiểm chứng. Người mua hiện đại ngày càng tỉnh táo hơn. Họ có thể bị thu hút bởi một Nhãn gợi ý, nhưng để tạo niềm tin lâu dài, thương hiệu vẫn cần chứng minh bằng chất lượng sản phẩm, sự nhất quán và uy tín được xây dựng qua thời gian.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa một Nhãn gợi ý có giá trị và một thông điệp tiếp thị đơn thuần. Nếu chỉ tạo cảm giác “nên mua” mà không có cơ sở rõ ràng, Nhãn gợi ý có thể nhanh chóng mất tác dụng. Ngược lại, nếu đi kèm thông tin minh bạch, dễ hiểu và phù hợp với nhu cầu thực tế, Nhãn gợi ý có thể trở thành công cụ giúp người tiêu dùng mua sắm tự tin hơn.

Smart Choice trên bao bì ChocoPie: Lựa chọn bắt nguồn từ giá trị

Trong ngành bánh kẹo, ChocoPie là một trong những sản phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt. “Orion là ChocoPie - ChocoPie là Orion” hay “Tình như ChocoPie” đã trở thành dấu ấn thương hiệu, tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ với người tiêu dùng.

Thời gian gần đây, Orion làm mới bao bì ChocoPie truyền thống theo hướng nhấn mạnh rõ hơn giá trị thực tế mà sản phẩm mang lại. Trên bao bì mới, thông tin hộp 12 chiếc đạt khối lượng 435,6g được thể hiện nổi bật, đi cùng thông điệp “To bánh ngon trọn vị”. Cách thể hiện này phù hợp với hành vi quan sát trọng lượng của phần lớn người tiêu dùng. Việc nhấn mạnh thông tin trọng lượng giúp người mua dễ dàng nhận biết chỉ trong một lần nhìn lướt, từ đó so sánh và đưa ra lựa chọn nhanh hơn.

Ở đây, “Smart Choice” không nên được hiểu là một lời kêu gọi mua hàng trực diện, mà là cách thương hiệu diễn giải lựa chọn tiêu dùng thông minh bằng thông tin cụ thể: sản phẩm quen thuộc, chất lượng ổn định, khối lượng rõ ràng và giá trị dễ nhận biết ngay trên bao bì.

Đại diện Orion chia sẻ: “Việc làm mới bao bì không chỉ nhằm tạo diện mạo bắt mắt, mà tập trung nhấn mạnh các tính năng và giá trị vốn đã hiện diện trong sản phẩm.” Cách tiếp cận này cho thấy bao bì đang được sử dụng như một điểm chạm thông tin, giúp người tiêu dùng hiểu nhanh hơn về sản phẩm trước khi ra quyết định.