Hơn 7.000 tỷ đồng vốn đăng ký mới đầu tư vào Phú Thọ

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ở TPHCM chiều 29/5, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án. Tổng vốn đăng ký mới của các dự án đạt hơn 7.000 tỷ đồng, cùng với trên 45 triệu USD vốn đầu tư tăng thêm.

Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Chung tay kiến tạo, cùng nhau phát triển”. Đây là chương trình xúc tiến đầu tư trong nước đầu tiên của tỉnh sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình do ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - chủ trì, với sự tham dự của gần 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện nhiều tập đoàn kinh tế lớn khu vực phía Nam.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Duy Đông cho biết, hội nghị là dịp để Phú Thọ tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tại trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, sau hợp nhất, địa phương có diện tích hơn 9.300 km², dân số khoảng 4 triệu người, là trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, giữ vai trò kết nối vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và đồng bằng sông Hồng. Tỉnh hiện quy hoạch 57 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 13.800 ha, trong đó 30 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Năm 2025, Phú Thọ đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10,52%, đứng thứ 4 cả nước; quy mô kinh tế đạt hơn 412 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 42 tỷ USD. Địa phương cũng thu hút kỷ lục 1,6 tỷ USD vốn FDI và gần 10 tỷ USD vốn đầu tư trong nước. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, vốn FDI thu hút đạt trên 1,3 tỷ USD, gấp 3,6 lần cùng kỳ.

“Chúng tôi không chỉ xem nhà đầu tư là đối tác chiến lược mà còn coi nhà đầu tư đến Phú Thọ là công dân của Phú Thọ. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, ông Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đồng trao quyết định chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án.

Tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ công bố danh mục 175 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, du lịch và hạ tầng giao thông. Đồng thời, tỉnh công khai các lĩnh vực hạn chế hoặc không thu hút đầu tư nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Trong phần thảo luận, đại diện các tập đoàn lớn như Phú Mỹ Hưng, DIC, AMATA, Viglacera, T&Y Superport và FPT đã trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương. Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư, chính sách cải cách hành chính và các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp mà Phú Thọ đang triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ Tỉnh chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục duy trì cơ chế “luồng xanh 24 giờ”, “luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức đối thoại doanh nghiệp định kỳ, đẩy nhanh tạo quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trao quyết định chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đăng ký mới hơn 7.000 tỷ đồng và vốn tăng thêm trên 45 triệu USD.