Chủ tịch, Tổng Giám đốc PECC4 bị bắt tạm giam

TPO - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4, mã chứng khoán: TV4) vừa công bố thông tin bất thường về việc chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc và một số lãnh đạo chủ chốt bị bắt tạm giam.

Theo công bố, ngày 11/6, Đảng Bộ PECC4 đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Trần Cao Hỷ - Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Như Đông - Phó Tổng Giám đốc. Bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng - bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC4. Ảnh: PECC4

PECC4 cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ.

Doanh nghiệp sẽ tiếp tục công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định nếu phát sinh các diễn biến liên quan.

Trước PECC4, hàng loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực điện và năng lượng cũng đã công bố thông tin lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam.

PECC4 tiền thân là Phân viện Quy hoạch Thiết kế Điện miền Nam được thành lập năm 1976. Hiện, công ty thuộc nhóm doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình điện ở Việt Nam.

Trước khi PECC4 công bố thông tin nêu trên, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng ghi nhận các biến động tương tự.

Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3, mã chứng khoán: TV3) cho biết, ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc PECC3 - đã bị bắt tạm giam.

Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1, mã chứng khoán: TV1 )công bố thông tin về việc ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch HĐQT PECC1 - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, tạm giam.

PECC1 hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn các dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình điện, thuỷ lợi, công trình công nghiệp dân dụng, xây lắp và đầu tư nguồn điện.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2) cũng công bố thông tin bất thường liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý bị khởi tố.

PECC2 là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và quản lý xây dựng công trình điện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều dự án năng lượng quy mô lớn.

Doanh nghiệp khác trong ngành, Công ty CP Tập đoàn PC1 công bố thông tin 7 lãnh đạo bị khởi tố để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Danh sách gồm: Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Võ Hồng Quang - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; Ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1 kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát; ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng Giám đốc; bà Trần Thị Minh Việt - kế toán trưởng.