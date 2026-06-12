Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhập siêu cao nhất 10 năm có đáng lo?

Dương Hưng

TPO - Dù kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt hơn 215 tỷ USD, song cán cân thương mại của Việt Nam đã đảo chiều từ xuất siêu sang nhập siêu 13,8 tỷ USD. Theo Bộ Công Thương đây là thách thức không nhỏ trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu ở mức hai con số.

Nhập siêu cao nhất 10 năm

Tại Hội nghị "Tìm giải pháp quản trị rủi ro, kiểm soát nhập siêu và thúc đẩy xuất khẩu", do Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương tổ chức ngày 12/6, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - cho biết xuất khẩu tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần Nghị quyết 148 của Chính phủ.

Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm đạt gần 215,7 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và những thay đổi chính sách tại các thị trường lớn.

Tuy nhiên, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 229,5 tỷ USD, tăng 30,8%. Riêng tháng 5, Việt Nam nhập siêu khoảng 5,2 tỷ USD, nâng mức nhập siêu lũy kế từ đầu năm lên khoảng 13,8 tỷ USD, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, cán cân thương mại vẫn xuất siêu khoảng 5,1 tỷ USD.

Ông Trần Quốc Toản - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - cho rằng sự đảo chiều của cán cân thương mại phản ánh nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và thiết bị đang tăng mạnh khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đón đầu các đơn hàng mới. Dù vậy, việc nhập siêu gia tăng cũng đặt ra yêu cầu phải theo dõi sát diễn biến thị trường và có các giải pháp quản trị phù hợp nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Bức tranh xuất khẩu tiếp tục cho thấy vai trò dẫn dắt của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

nhap-sieu.jpg
Theo lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, nhập siêu đang tạo áp lực không nhỏ đối với tăng trưởng kinh tế. Ảnh: BCT.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu gần 215,7 tỷ USD, khu vực FDI đạt 171,47 tỷ USD, tăng 24,7% và chiếm tới 79,5%. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 44,19 tỷ USD, tăng 2,9%, tương đương 20,5% tổng kim ngạch.

"Con số này cho thấy khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn chưa thực sự tận dụng được đà phục hồi của thương mại toàn cầu. Khoảng cách về năng lực sản xuất, công nghệ, quy mô và khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế tiếp tục là những rào cản lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam", ông Trần Quốc Toản cho hay.

Nhập siêu chủ yếu đến từ nguyên liệu và máy móc

Ở chiều ngược lại, các nhóm hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất ghi nhận mức tăng rất cao. Riêng nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 88,2 tỷ USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ. Nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng cũng tăng mạnh.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, khoảng 87,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hiện nay là nguyên liệu, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào cho sản xuất. Điều này cho thấy phần lớn mức nhập siêu đến từ nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất của nền kinh tế.

Tuy nhiên, về dài hạn, việc phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu và linh kiện nhập khẩu vẫn là thách thức đối với khả năng nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và từng bước hình thành các chuỗi cung ứng trong nước có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngành sản xuất.

xk-1757581094352216674642.jpg
Doanh nghiệp xuất khẩu nội địa hiện gặp không ít khó khăn, thách thức.

Qua khảo sát của Cục Xuất nhập khẩu, hiện cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng cho biết vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Nổi bật là áp lực về vốn, chi phí tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao. Không ít doanh nghiệp cho rằng khả năng đầu tư vào công nghệ, chế biến sâu và mở rộng sản xuất vẫn còn hạn chế.

Cùng với đó, các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe tại nhiều thị trường xuất khẩu lớn đang làm gia tăng chi phí tuân thủ.

Chi phí logistics, vận tải và lưu kho tiếp tục là gánh nặng đối với nhiều ngành hàng, đặc biệt là nông sản và thủy sản. Doanh nghiệp cũng mong muốn các thủ tục liên quan đến hoàn thuế, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), kiểm tra chuyên ngành được tiếp tục đơn giản hóa và số hóa mạnh mẽ hơn.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia liên tục điều chỉnh chính sách thương mại và gia tăng các biện pháp phòng vệ, các hiệp hội ngành hàng đề nghị cơ quan quản lý tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Dương Hưng
#nhập siêu #xuất nhập khẩu #Bộ Công Thương #tăng trưởng kinh tế #áp lực nhập siêu #tăng trưởng 2 con số

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe