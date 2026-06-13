Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quảng bá tiềm năng của Gia lai với các doanh nghiệp Hàn Quốc

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc (từ ngày 10-14/6), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Gia Lai có các buổi làm việc với một số tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực thế mạnh, giàu tiềm năng của tỉnh.

Tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của KBIZ trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế đối với cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tại Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, địa phương hiện hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi của cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Với dư địa phát triển rộng lớn từ kinh tế biển đến nông nghiệp, cùng hơn 1 triệu ha đất tự nhiên, Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các ngành kinh tế quy mô lớn và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc.

“Hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh đang từng bước được đầu tư đồng bộ với các cảng biển, sân bay và cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, logistics và giao thương quốc tế. Đặc biệt, tỉnh đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát, dự kiến đến tháng 9 năm nay có thể đón các chuyến bay charter. Song song với đó, dự án Cảng nước sâu Phù Mỹ đang được xúc tiến đầu tư, với khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lên đến 150.000 tấn, mở ra cơ hội lớn trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển”, ông Phạm Anh Tuấn cho hay.

Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm nghiên cứu, đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; công nghệ cao; chuyển đổi số; sản xuất vật liệu mới; chế biến sâu nông sản; phát triển logistics và chuỗi cung ứng xuất khẩu gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và thủy sản của địa phương. Đồng thời, tỉnh cũng khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf và các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đoàn công tác của Gia Lai và Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Gia Lai luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, cam kết đồng hành trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai và vận hành dự án, qua đó thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp thuộc KBIZ bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, làm việc. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã có dịp đến Quy Nhơn vào tháng 3 vừa qua và để lại những ấn tượng tốt đẹp về môi trường đầu tư, cảnh quan cũng như tiềm năng phát triển của địa phương.

Chuyến công tác đặc biệt này của lãnh đạo tỉnh Gia Lai có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của tỉnh.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá những lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai giới thiệu đều là những ngành nghề giàu tiềm năng, phù hợp với định hướng đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trong thời gian tới. Dịp này, hai bên cũng đã trao đổi sâu về các giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh và công nhân trong các khu công nghiệp nhằm góp phần cải thiện thể chất, sức khỏe và chất lượng nguồn nhân lực.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với đại diện Công ty GlassDome - doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực cung cấp giải pháp quản lý dữ liệu phát thải carbon và giám sát sản xuất. Qua trao đổi và thảo luận, hai bên đã đạt được những thỏa thuận bước đầu về hợp tác trong quản lý, giao dịch tín chỉ carbon cũng như đầu tư phát triển công nghiệp xanh tại Gia Lai.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, đại diện GlassDome sẽ đến Gia Lai để tiếp tục trao đổi, làm rõ các nội dung hợp tác và khảo sát cơ hội đầu tư cụ thể. Hiện nay, Gia Lai có gần 693.000 ha rừng tự nhiên và hơn 295.000 ha rừng trồng. Những năm gần đây, tỉnh tập trung phát triển rừng gỗ lớn, mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Đây được xem là nguồn tài nguyên quan trọng, tạo dư địa lớn để phát triển thị trường tín chỉ carbon trong tương lai.