Toàn cảnh dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên sắp về đích

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên nối giữa Huế với Đà Nẵng, có điểm đầu tại Km0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn, thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Huế. Điểm cuối tại Km66, nút giao Hòa Liên, thuộc xã Hòa Liên, Đà Nẵng, với chiều dài 65km.

Theo thiết kế, dự án mở rộng mặt đường và các công trình trên tuyến đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m, vận tốc thiết kế từ 60-80km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Công trình được khởi công ngày 29/5/2025 và đã được gia hạn thực hiện hợp đồng lần thứ 2, đến ngày 30/6.