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Kinh tế

Toàn cảnh dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên sắp về đích

Duy Quốc

TPO - Sau một năm thi công, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên từ 2 làn xe lên 4 làn xe đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, trong đó phần mặt đường và các cầu trên tuyến đã hoàn thiện.

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Theo ghi nhận, dọc tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã cơ bản hoàn thành phần mặt đường mở rộng lên 4 làn xe. Ảnh: DQ.
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Các hạng mục kết cấu chính và bản mặt cầu trên toàn tuyến đã được các nhà thầu thi công hoàn thành.
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Cùng với mặt đường, hạng mục hộ lan an toàn giao thông cũng cơ bản hoàn thành.
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Đơn vị thi công đang tiến hành đo đạc để thực hiện nút giao kết nối đường 601 với đường Hồ Chí Minh qua phường Hải Vân.
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Tuy nhiên, dọc tuyến vẫn còn một số vị trí sạt lở mái taluy xuất hiện từ cuối năm 2025 đến nay vẫn chưa được xử lý.
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Nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến đường, đơn vị đã cắm biển báo cấm các loại xe lưu thông trên tuyến. Các phương tiện được phép di chuyển phải tuân thủ tốc độ tối đa 60km/h.
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Riêng tại khu vực sạt trượt taluy âm chỉ được lưu thông với tốc độ tối đa 30km/h, từ ngày 1/4-30/6.
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Hiện các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục còn lại, đặc biệt hoàn thiện 50 cây cầu trên tuyến và hệ thống an toàn giao thông đồng bộ.
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Vừa qua, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, nâng tổng mức đầu tư từ 3.010 tỷ đồng lên hơn 3.270 tỷ đồng để bổ sung các hạng mục phục vụ khai thác và tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến kết nối TP. Huế với TP. Đà Nẵng.
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Dự án được điều chỉnh nhằm bổ sung các hạng mục như hệ thống ITS, trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe, giải phóng mặt bằng trạm dừng nghỉ và bổ sung lớp tạo nhám mặt đường để tăng độ an toàn khi vận hành.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên nối giữa Huế với Đà Nẵng, có điểm đầu tại Km0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn, thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Huế. Điểm cuối tại Km66, nút giao Hòa Liên, thuộc xã Hòa Liên, Đà Nẵng, với chiều dài 65km.

Theo thiết kế, dự án mở rộng mặt đường và các công trình trên tuyến đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m, vận tốc thiết kế từ 60-80km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Công trình được khởi công ngày 29/5/2025 và đã được gia hạn thực hiện hợp đồng lần thứ 2, đến ngày 30/6.

Duy Quốc
#cao tốc #La Sơn - Hòa Liên #xây dựng #giao thông #đầu tư #đường bộ #Huế - Đà Nẵng #cơ bản hoàn thành #4 làn xe

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