Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt gần 70 tỷ USD trong 5 tháng

TPO - Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt gần 70 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi nhóm máy vi tính, điện tử và linh kiện tăng mạnh, nhiều mặt hàng truyền thống như gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản hay cà phê lại ghi nhận xu hướng suy giảm.

Điện tử đóng góp gần 2/3 mức tăng trưởng

Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay.

Theo đó, kim ngạch đạt gần 70 tỷ USD, tăng 21,7% so cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng thêm khoảng 12,4 tỷ USD.

Động lực tăng trưởng nổi bật nhất đến từ nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ đạt 22,5 tỷ USD, tăng 54,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, nhóm hàng này mới đạt khoảng 14,5 tỷ USD, đồng nghĩa chỉ sau một năm đã tăng thêm gần 8 tỷ USD. Mức tăng tuyệt đối này chiếm khoảng 64% phần tăng thêm của toàn bộ kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ, cho thấy vai trò ngày càng lớn của ngành điện tử trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Bên cạnh điện tử, nhiều nhóm hàng công nghiệp chế biến khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 11,2 tỷ USD, tăng 21%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,6 tỷ USD, tăng 22,5%; dây điện và cáp điện đạt 751 triệu USD, tăng 30,4%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 711 triệu USD, tăng 25,1%.

Nhóm điện tử, sản phẩm điện thoại xuất sang Mỹ tăng mạnh.

Trong khi đó, điện thoại và linh kiện đạt 4,57 tỷ USD, tăng 3,7%. Nhóm sản phẩm sắt thép đạt 708 triệu USD, tăng 21,2%; hóa chất đạt gần 59,4 triệu USD, tăng hơn 109% dù quy mô còn khiêm tốn.

Nhiều mặt hàng truyền thống giảm tốc

Trái ngược với đà tăng của nhóm công nghệ, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực lâu nay của Việt Nam sang Mỹ lại ghi nhận xu hướng giảm.

Đáng chú ý nhất là gỗ và sản phẩm gỗ, mặt hàng từng nhiều năm nằm trong nhóm xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ. Trong 5 tháng năm nay, kim ngạch chỉ đạt 3,4 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, thủy sản đạt 702 triệu USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu cho thấy ngành thủy sản vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về nhu cầu tiêu dùng, chi phí sản xuất và áp lực cạnh tranh tại thị trường Mỹ.

Ở nhóm nông sản, bức tranh tăng trưởng cũng không đồng đều. Hạt tiêu là điểm sáng khi đạt 220,3 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Rau quả đạt khoảng 233 triệu USD, tăng 12,2%. Tuy nhiên, cà phê chỉ đạt 291,9 triệu USD, giảm 2,2%, trong khi hạt điều đạt 403,9 triệu USD, giảm nhẹ 0,7%.

Đối với các ngành sử dụng nhiều lao động, tăng trưởng vẫn khá khiêm tốn. Hàng dệt may đạt 6,8 tỷ USD, tăng khoảng 1,3%, còn giày dép các loại đạt gần 3,8 tỷ USD, tăng 5,9%.

Theo giới chuyên gia, cơ cấu xuất khẩu sang Mỹ đang có sự dịch chuyển rõ nét khi các sản phẩm điện tử, máy tính, thiết bị công nghệ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng kim ngạch. Điều này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Cùng với cơ hội mở rộng thị phần, doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với các yêu cầu ngày càng khắt khe từ Mỹ liên quan đến xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và các biện pháp phòng vệ thương mại. Đây sẽ là những yếu tố có thể tác động đáng kể đến triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới.