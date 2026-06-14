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Kinh tế

Quản lý thị trường Hà Nội: Xử lý 144 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 3 tỷ trong tháng 5

PV

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, xử lý 144 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tháng 5.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng gia tăng cùng sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trên toàn địa bàn. Qua đó, nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng thời trang, quần áo, giày dép và phụ kiện.

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Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện kho hàng chứa bột canh giả nhãn hiệu Acecook (Ảnh: QLTT HN).

Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trong tháng 5, lực lượng chức năng đã kiểm tra 148 vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phát hiện và xử lý 144 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính đạt 1,5 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 500 triệu đồng; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 1,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã chuyển một vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định.

Riêng trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường từ ngày 7/5 đến 30/5, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 342 vụ, tăng 231% so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó phát hiện, xử lý 337 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 3,1 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm gần 2 tỷ đồng; thu nộp ngân sách 3,1 tỷ đồng và chuyển ba vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra.

PV
#quản lý thị trường #Hà Nội #vi phạm #hàng giả #thanh tra

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