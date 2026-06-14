Lắp đặt 121 camera AI trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

TPO - Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đã được lắp đặt 121 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, kịp thời phát hiện các sự cố và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 14/6, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho biết, hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh đang được khẩn trương hoàn thiện.

Theo đó, trên hơn 100km cao tốc qua địa bàn tỉnh đã lắp đặt tổng cộng 121 camera AI, trong đó đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi được bố trí 55 camera, còn đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng có 66 camera.

Các thiết bị này có chức năng theo dõi tình hình giao thông, phát hiện sớm các sự cố, phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, hỗ trợ công tác quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Bên cạnh hệ thống camera AI, tuyến cao tốc còn được đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục công nghệ khác như biển báo điện tử VMS, camera giám sát tải trọng phương tiện, hệ thống dự báo và cảnh báo thời tiết, cùng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Lắp đặt 121 camera AI trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.



Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, toàn bộ dữ liệu thu thập từ các thiết bị trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng sẽ được truyền về trung tâm điều hành đặt tại nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên để phục vụ công tác quản lý và xử lý các tình huống phát sinh.

Việc lắp đặt 121 camera AI hiện đã hoàn thành. Các đơn vị đang tiến hành kiểm tra hệ thống đường truyền, chạy thử và hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi đưa hệ thống giao thông thông minh vào vận hành trong tháng 6.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua Hà Tĩnh có tổng chiều dài hơn 107km, gồm 4 dự án thành phần: Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc giai đoạn 2017-2020; Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng thuộc giai đoạn 2021-2025.