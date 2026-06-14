Vốn FDI đổ vào Việt Nam cao nhất 5 năm, xuất hiện 'thỏi nam châm' mới

TPO - Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt gần 25 tỷ USD, giải ngân cao nhất trong 5 năm. Đây là những tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài không chỉ dừng ở cam kết, mà đang được hiện thực hóa bằng các dự án triển khai thực tế.

Giải ngân FDI cao nhất 5 năm

Dòng vốn FDI tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Theo số liệu của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ USD, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm nổi bật nằm ở dòng vốn đăng ký mới. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút hơn 1.570 dự án FDI mới với tổng vốn gần 15 tỷ USD.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là "thỏi nam châm" hút vốn ngoại. Tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút hơn 14,5 tỷ USD, chiếm 70,4% tổng vốn đăng ký.

Bên cạnh đó, hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh. Trong 5 tháng đầu năm, có hơn 1.160 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị gần 4,2 tỷ USD, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI thực hiện đạt mức cao nhất trong 5 năm.

Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện ước đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ và là mức cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua. Trong cơ cấu vốn thực hiện, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt hơn 8 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn FDI giải ngân.

Xét theo đối tác đầu tư, trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án cấp mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 6,8 tỷ USD, chiếm 45,9% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Hàn Quốc đứng thứ hai với 4,22 tỷ USD, chiếm 28,4%; tiếp theo là Trung Quốc với 1,79 tỷ USD, chiếm 12,1%. Nhật Bản đạt 712,6 triệu USD, Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 397,3 triệu USD và Hà Lan đạt 380,3 triệu USD.

Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Ảnh: TTXVN.

Về thu hút FDI, Thái Nguyên tiếp tục là điểm sáng dẫn đầu với khoảng 7,7 tỷ USD đăng ký, chiếm hơn 30% cả nước. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới hiện diện tại Thái Nguyên, như: Samsung (Hàn Quốc), Dongwha (Hàn Quốc), Trina Solar (Trung Quốc), Huali (Trung Quốc)…

Ngay tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2026 tổ chức hồi đầu năm, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 31 dự án của các nhà đầu tư. Trong đó, 23 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng vốn gần 2,9 tỷ USD và 8 dự án của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 1,5 tỷ USD.

TPHCM ở vị trí thứ hai, với hơn 3,8 tỷ USD. Nhiều địa phương khác cũng tăng sức hấp dẫn với dòng vốn ngoại, như Nghệ An vươn lên vị trí thứ ba cả nước với hơn 2,28 tỷ USD vốn FDI đăng ký; Hà Tĩnh thu hút hơn 412 triệu USD; Phú Thọ đạt gần 642 triệu USD…

Phấn đấu khu vực FDI đóng góp 30% GDP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường; được Nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Chính trị đặt mục tiêu thu hút 200-300 tỷ USD vốn FDI trong 5 năm, ưu tiên dòng vốn công nghệ cao.

Bộ Chính trị đặt mục tiêu khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP của đất nước, góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao năm 2045. Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu đặt ra là thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 200-300 tỷ USD (40-50 tỷ USD/năm); vốn thực hiện 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD/năm).

Nghị quyết cũng nêu rõ sẽ thí điểm mô hình thể chế vượt trội tại một số khu vực như: Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế, khu công nghệ cao, các mô hình đổi mới sáng tạo và các không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới, đồng thời bảo đảm kiểm soát rủi ro.

Một số lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài như: Công nghiệp điện tử, chip bán dẫn và thiết bị số; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và chuỗi khối; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghiệp xanh; logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ giá trị gia tăng cao.