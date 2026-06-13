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Kinh tế

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Kênh đầu tư nào hấp dẫn nhất hiện nay?

Ngọc Mai

TPO - Trong bối cảnh vàng bạc biến động mạnh, chứng khoán phân hóa, bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc và lãi suất tiết kiệm đang tăng trở lại. Theo chuyên gia, các kênh đầu tư đều hấp dẫn nếu nhà đầu tư biết cách chọn lọc phân bổ dòng tiền ở mức hợp lý.

Ưu tiên lãi suất tiết kiệm

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia kinh tế Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi - phân tích, thị trường đang bước vào một giai đoạn mới, nơi dòng vốn có xu hướng ưu tiên các lĩnh vực tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế thay vì những hoạt động đầu cơ ngắn hạn.

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Ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia kinh tế Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi.

Theo ông Huy, mặt bằng lãi suất huy động hiện vẫn ở mức tương đối hấp dẫn, giúp tiền gửi ngân hàng lấy lại sức hút nhất định. Dù không mang lại lợi nhuận đột biến, tiết kiệm vẫn là lựa chọn phòng thủ hiệu quả nhờ tính an toàn, thanh khoản cao và khả năng bảo toàn vốn.

Với nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây không phải là trạng thái “đứng ngoài cuộc chơi” mà là bước chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đón các cơ hội mới khi thị trường xuất hiện những điểm mua hấp dẫn.

Chứng khoán: Tìm doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy cho biết thêm, thị trường chứng khoán vẫn được đánh giá còn nhiều tiềm năng nhờ triển vọng nâng hạng và dòng vốn ngoại có thể gia tăng trong tương lai. Tuy nhiên, giai đoạn “mua gì cũng thắng” đã qua. Cơ hội sẽ tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, quản trị minh bạch, lợi thế cạnh tranh rõ ràng và khả năng hưởng lợi từ đà tăng trưởng kinh tế.

Điều đó đồng nghĩa nhà đầu tư cần nâng cao năng lực phân tích doanh nghiệp thay vì chạy theo tâm lý đám đông hoặc các cơn sóng ngắn hạn. Chất lượng tài sản sẽ trở thành yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư trong những năm tới.

Ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Phân tích CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên những doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái thị trường vốn, có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.

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Ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Phân tích CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Theo ông Hạnh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, quản lý quỹ, dịch vụ tài chính hoặc hạ tầng phục vụ thị trường vốn sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng khi quy mô thị trường tiếp tục mở rộng.

Ngược lại, các ngành mang tính chu kỳ như thép hay nhiều lĩnh vực sản xuất hàng hóa khác vẫn phụ thuộc lớn vào biến động giá nguyên liệu đầu vào. Điều này khiến lợi nhuận doanh nghiệp biến động mạnh theo chu kỳ và khó tạo ra hiệu quả đầu tư bền vững trong dài hạn.

Vàng bạc nên phòng thủ

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Huy, vàng và bạc vẫn giữ vai trò nhất định trong danh mục đầu tư nhưng cần được nhìn nhận đúng bản chất. Những biến động mạnh thời gian qua cho thấy vàng là tài sản phòng thủ chứ không phải công cụ giúp nhà đầu tư luôn chiến thắng.

Dù vậy, vàng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn tài sản trước những bất ổn của kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, bạc đang thu hút sự quan tâm lớn hơn nhờ vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo, điện tử, pin lưu trữ và công nghệ cao.

Tuy nhiên, ông Huy cho rằng cả vàng và bạc chỉ nên chiếm một phần trong danh mục đầu tư thay vì trở thành chiến lược chủ đạo.

Bất động sản: Phân khúc nào tốt nhất?

Đối với bất động sản, thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa sâu sắc sau nhiều năm tăng trưởng nóng. Dù cơ hội đầu cơ ngắn hạn không còn nhiều, những phân khúc phục vụ nhu cầu thực vẫn được đánh giá có triển vọng dài hạn. Đó là bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, chuyên gia và các dự án gắn với quá trình đô thị hóa bền vững.

Đây là những lĩnh vực được hỗ trợ bởi nhu cầu thực của nền kinh tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào dòng tiền đầu cơ.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước sang giai đoạn mà giá trị sử dụng sẽ quan trọng hơn giá trị kỳ vọng.

Trong kỷ nguyên “nhà là để ở”, những sản phẩm có vị trí kết nối tốt, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế, sở hữu hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh và gắn với các cực tăng trưởng mới sẽ là nhóm tài sản có sức cạnh tranh bền vững nhất. Nói cách khác, thay vì chạy theo những cơn sóng ngắn hạn, thị trường đang dần quay trở lại với bản chất cốt lõi của bất động sản là phục vụ con người và tạo ra giá trị sử dụng thực sự cho cuộc sống.

Ngọc Mai
#đầu tư #dòng tiền #chứng khoán #bất động sản #vàng #tiết kiệm #giá trị thực

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