Bộ Xây dựng đề nghị xem lại số vốn đầu tư cao tốc 30.000 tỷ qua 4 tỉnh miền Tây

TPO - Tuyến đường bộ cao tốc Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (CT.33) giai đoạn 1, dự kiến có vốn đầu tư khoảng 29.000 - 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu lại về số vốn, việc chuyển một số cầu, đường hiện hữu thành của dự án.

Bộ Xây dựng vừa phản hồi UBND tỉnh Vĩnh Long về kiến nghị đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc TPHCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (CT.33), giai đoạn 1.

Theo phương án UBND tỉnh Vĩnh Long đề xuất, đầu tư tuyến cao tốc CT.33 giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 30.355 tỷ đồng theo phương thức PPP, hoặc 29.278 tỷ đồng nếu đầu tư công. Đề xuất giao Vĩnh Long làm đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Góp ý cho đề xuất dự án trên, Bộ Xây dựng cho rằng, mức vốn đầu tư trên tương đối thấp so với các dự án tương tự đang được nghiên cứu; cần nghiên cứu theo chỉ đạo của Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Sơ đồ hướng tuyến cao tốc CT.33.

UBND tỉnh Vĩnh Long đề xuất giai đoạn 1 xây mới 2 đoạn cao tốc tổng chiều dài hơn 71km, mở rộng hơn 16km các tuyến quốc lộ 57C (QL), 91B, 54, 60, tận dụng hơn 15km QL60 thuộc dự án cầu Đại Ngãi.



Theo Bộ Xây dựng, phương án phân kỳ trên phù hợp với khả năng huy động nguồn lực, nhưng cần làm rõ vì sao đầu tư đoạn cuối tuyến CT.33 ngay trong giai đoạn 1, đoạn đầu tuyến tiếp giáp khu vực TPHCM lại đầu tư sau.

Cùng đó, đoạn hơn 15km đi chung với QL60 (từ nút giao QL54 đến cầu Đại Ngãi) vẫn 2 làn xe, nguy cơ thành điểm nghẽn, chưa đồng bộ. Đề xuất mở rộng 9km QL57C lên 4 làn xe chưa phù hợp quy hoạch (chỉ quy hoạch 2 làn xe).

Phương án cao tốc tận dụng đường hiện hữu, gồm các công trình lớn đã đầu tư từ ngân sách như cầu Rạch Miễu, cầu Đại Ngãi, theo Bộ Xây dựng, có thể giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu, nhưng sẽ làm giảm tốc độ khai thác của tuyến cao tốc, kéo dài thời gian đi lại. Do đó, địa phương cần bổ sung so sánh thêm phương án xây dựng tuyến độc lập (cầu mới) để làm cơ sở lựa chọn.

Cũng theo Bộ Xây dựng, việc triển khai các dự án giao thông tại ĐBSCL thời gian qua chịu ảnh hưởng đáng kể do thiếu vật liệu, nên cần xác định nguồn vật liệu, so sánh giữa phương án đường đắp với cầu cạn trên toàn tuyến để lựa chọn giải pháp tối ưu.

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