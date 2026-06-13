Unilever Việt Nam được vinh danh với sáng kiến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

Ngày 11/6, Unilever Việt Nam đã được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026 tại hạng mục “Sản phẩm và Dẫn dắt tiêu dùng có trách nhiệm” do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.

Unilever được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026 và Vietnam I4 Impact Awards 2026.

Thành tích này nối tiếp thành công trước đó vào ngày 30/5/2026, khi Unilever xuất sắc đạt giải thưởng Vietnam I4 Impact Awards 2026 với sáng kiến mô hình Trạm thu hồi vật liệu tái chế tích hợp công nghệ MRF tại phường Tân Mỹ, TPHCM.

Hai ghi nhận liên tiếp trong lĩnh vực phát triển bền vững và bảo vệ môi trường cho thấy một hướng đi nhất quán của Unilever Việt Nam: kết hợp chuyển đổi xanh với chuyển đổi số để tạo ra những giải pháp cụ thể, có thể đo lường và có khả năng đi vào đời sống hằng ngày. Từ đổi mới sản phẩm, cải tiến bao bì đến ứng dụng công nghệ trong phân loại, thu hồi và tái chế vật liệu sau tiêu dùng, Unilever Việt Nam đang từng bước kết nối trách nhiệm môi trường với hành vi tiêu dùng có trách nhiệm.

Diễn ra trong Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, câu chuyện này càng có thêm ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để những mục tiêu này đi vào thực tiễn, vai trò của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc hưởng ứng các định hướng lớn, mà ở khả năng chuyển hóa các định hướng đó thành thay đổi cụ thể trong sản phẩm, vận hành và chuỗi giá trị. Với ngành hàng tiêu dùng nhanh, điều này bắt đầu từ chính vòng đời của những sản phẩm quen thuộc, từ công thức, bao bì, sản xuất, tiêu dùng đến thu hồi và tái chế sau sử dụng.

Nỗ lực “bền vững” từ những sản phẩm quen thuộc…

Trong hành trình phát triển bền vững, Unilever Việt Nam tiếp cận đổi mới không chỉ ở từng sản phẩm riêng lẻ, mà trên toàn bộ vòng đời sản phẩm và chuỗi giá trị: từ nghiên cứu công thức, lựa chọn nguyên liệu, cải tiến bao bì, tối ưu sản xuất, phân phối, tiêu dùng đến thu hồi và tái chế sau sử dụng. Cách tiếp cận này hướng tới việc giảm tác động môi trường trong từng khâu, đồng thời đưa các lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm trở nên gần gũi và dễ thực hiện hơn trong đời sống hằng ngày.

Ở góc độ nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên là một ví dụ cụ thể cho cách Unilever đưa tinh thần này vào căn bếp của hàng triệu gia đình. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Rhamno tiên tiến với thành phần làm sạch 100% gốc thực vật, không chứa phẩm màu và paraben, cùng công thức có khả năng phân hủy sinh học đến 99,7%. Những cải tiến này giúp sản phẩm duy trì hiệu quả làm sạch dầu mỡ, đồng thời thân thiện hơn với người tiêu dùng và môi trường.

Bà Bùi Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngành hàng Chăm sóc Gia đình - Unilever Việt Nam tham gia đối thoại tại sự kiện.

Song song với công thức, Sunlight Thiên Nhiên cũng tích hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn vào bao bì thông qua việc sử dụng nhựa tái sinh PCR, với tỷ lệ lên đến 100% trên chai 750g và 80% trên chai 3.500g, góp phần cắt giảm khoảng 1.400 tấn nhựa nguyên sinh mỗi năm. Đây là cách Unilever thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm từ những lựa chọn rất quen thuộc, mà không đặt người tiêu dùng trước sự đánh đổi giữa hiệu quả sử dụng, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm môi trường.

Tuy nhiên, vòng đời của sản phẩm không kết thúc sau khi được sử dụng. Thách thức tiếp theo là làm thế nào để dòng vật liệu sau tiêu dùng được thu hồi và tái chế hiệu quả, thay vì trở thành rác thải. Từ tháng 4/2026, Unilever Việt Nam đã đưa vào vận hành Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF) tại TP. Hồ Chí Minh nhằm góp phần giải quyết bài toán này. Điểm nổi bật của mô hình không chỉ là tạo thêm một điểm thu gom, mà ở việc số hóa quy trình từ phân loại tại hộ gia đình, thu gom, chuyển giao đến tái chế trên nền tảng ứng dụng Grac. Nhờ đó, dòng vật liệu được ghi nhận, theo dõi và truy xuất minh bạch theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi, giảm thất thoát và tạo điều kiện để vật liệu có thể quay trở lại chu trình sản xuất.

… Đến kiến tạo nên cả một hệ sinh thái

Phát triển bền vững không thể chỉ nằm trong sản phẩm của một doanh nghiệp hay một điểm thu gom đơn lẻ. Các mô hình này chỉ có thể tạo tác động dài hạn khi doanh nghiệp, địa phương, đối tác công nghệ, đơn vị thu gom, tái chế và người tiêu dùng cùng tham gia, cùng có dữ liệu và cùng chia sẻ trách nhiệm trong chuỗi giá

Chia sẻ tại phiên thảo luận “Sức mạnh chuỗi cung ứng toàn cầu & năng lực thực thi” trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh “Cuộc đại chuyển đổi 3P” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức, bà Bùi Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngành hàng Chăm sóc Gia đình Unilever Việt Nam, nhấn mạnh phát triển bền vững không nằm ở những cam kết dài hạn đơn thuần mà ở khả năng đưa các mục tiêu đó vào hoạt động thực tế mỗi ngày của doanh nghiệp và hệ sinh thái đối tác.

Nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên tích hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn vào bao bì thông qua việc sử dụng nhựa tái sinh PCR.

“Unilever tiếp cận kinh tế tuần hoàn bằng cách liên tục cải tiến toàn bộ hành trình của sản phẩm, từ công thức, bao bì, sản xuất đến vận hành, nhằm giảm tác động môi trường, đồng thời tạo thêm giá trị thiết thực cho người tiêu dùng, hộ gia đình và cộng đồng. Nhưng phát triển bền vững không thể là yêu cầu một chiều từ doanh nghiệp. Điều quan trọng là vừa nâng chuẩn, vừa nâng năng lực thực thi cho các đối tác trong chuỗi giá trị, để các mắt xích cùng hiểu tiêu chuẩn, cùng có dữ liệu và cùng chia sẻ trách nhiệm. Khi đó, phát triển bền vững mới có thể trở thành năng lực chung của cả hệ sinh thái” - bà Huyền cho biết.

Đại diện doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và các đối tác trong mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của Việt Nam, vì Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng mà còn là nơi Unilever đã gắn bó, trưởng thành và tiếp tục cam kết đồng hành lâu dài.

Cam kết đó cũng phản ánh một xu hướng đang ngày càng rõ nét trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động tham gia vào hành trình này, các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam sẽ càng có thêm động lực để được hiện thực hóa một cách hiệu quả và dài hạn.