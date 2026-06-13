Điều chỉnh lương công chức, lương hưu năm 2027

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2027 phải triệt để tiết kiệm, dành nguồn phù hợp để điều chỉnh tiền lương khu vực công, điều chỉnh lương hưu và chính sách ưu đãi đối với người có công, bảo trợ xã hội.

Thu nội địa tăng 13-15%

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 12/6 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Theo Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2026. Các đề án dự kiến phải bám sát, cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt…

Trong đó, định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phấn đấu thu nội địa năm 2027 tăng 13-15%.

Theo Chỉ thị, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2027 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, bảo đảm bao quát, thu đúng, thu đủ và kịp thời; đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2026 làm cơ sở xây dựng dự toán thu năm 2027.

Chính phủ nêu mục tiêu phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2027 (không kể thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp…) bình quân cả nước tăng khoảng 13-15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2027 tăng bình quân khoảng 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026.

Toàn bộ số thu từ khai thác, xử lý tài sản công, thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, được tổng hợp đầy đủ và thực hiện nộp NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Dành nguồn điều chỉnh tiền lương khu vực công



Chỉ thị nêu rõ, việc xây dựng dự toán chi NSNN năm 2027 phải có đầy đủ căn cứ chính trị, pháp luật, thực tiễn, cơ sở tính toán rõ ràng, đảm bảo khả thi, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu triệt để tiết kiệm, cắt giảm các nội dung, nhiệm vụ chi không cần thiết, đặc biệt là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài; giảm dần mức hỗ trợ trực tiếp từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu khá.

Chỉ thị yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN để giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; ưu tiên nguồn lực thực hiện các mục tiêu đột phá, nhiệm vụ chính trị quan trọng; dành nguồn phù hợp với khả năng cân đối NSNN để thực hiện điều chỉnh tiền lương khu vực công, điều chỉnh lương hưu (phần NSNN bảo đảm), chính sách ưu đãi đối với người có công, bảo trợ xã hội.

Điểm đáng chú ý khác, năm 2027 là năm đầu tiên thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đầy đủ theo quy định của Luật NSNN. Trong đó, cần phân cấp cụ thể nguồn thu, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã.

Đối với dự toán thu NSNN trên địa bàn, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo các cơ quan tài chính, thuế, hải quan và các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá sát tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2026 và dự toán năm 2027, bám sát các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với dự toán chi, các địa phương căn cứ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách năm 2027; bám sát mục tiêu, định hướng của Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2026-2030; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách do trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền.