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Kinh tế

Intel đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào Việt Nam

Uyên Phương

Sau 20 năm hoạt động tại Việt Nam, tập đoàn Intel đã đầu tư hơn 4,1 tỷ USD vào nước ta. Tính đến nay, Nhà máy Intel Việt Nam (IPV) đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm và đóng góp kim ngạch xuất khẩu hơn 110 tỷ USD.

Ngày 12/6, tại TPHCM, Intel đã tổ chức kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhà máy Intel Việt Nam. Ông Kenneth Tse, Tổng giám đốc Nhà máy Intel Products Việt Nam (IPV) cho biết, thời điểm Intel đầu tư, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến sản xuất đầy hứa hẹn, nhưng ngành công nghiệp bán dẫn mới chỉ ở giai đoạn sơ khai. Còn hiện tại, đại diện Intel nhận định nhà máy tại Việt Nam đã trở thành cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel, đồng thời là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ thế giới.

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Nhà máy Intel Việt Nam hiện là cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel, tạo ra khoảng 6.500 việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao

Tính đến nay, Intel đã cam kết đầu tư hơn 4,1 tỷ USD vào Việt Nam. Trong suốt 20 năm qua, IPV đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm và đóng góp hơn 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu. Chỉ tính riêng trong năm 2025, IPV đã đóng góp khoảng 11,67 tỷ USD giá trị xuất khẩu, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu của Khu Công nghệ cao TPHCM và khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn thành phố.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư của hãng chip đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bán dẫn của Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực sản xuất, thiết kế và nghiên cứu - phát triển, đồng thời kết nối Việt Nam sâu rộng hơn với hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

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Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhận định sau 20 năm, Việt Nam đã trở thành thị trường bán dẫn với quy mô đạt trên 21 tỷ USD, thu hút hơn 14 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với hơn 240 dự án, hình thành khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, cùng đội ngũ kỹ sư trình độ cao rơi vào khoảng 5.000-7.000 người. Theo Bộ trưởng, Intel có thể nói là đã mở đường cho ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.

Trong 20 năm tiếp theo, ông Quân mong muốn cùng Intel thực hiện một số chuyển dịch chuyển lớn liên quan đến ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó bao gồm việc chuyển từ tham gia chuỗi giá trị cung ứng sang làm chủ nhiều công đoạn quan trọng hơn. Bên cạnh đó, Việt Nam cần dịch chuyển từ thu hút đầu tư sang đồng sáng tạo, nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới phục vụ thị trường toàn cầu cũng như chuyển từ đào tạo nhân lực sang phát triển nhân tài có khả năng dẫn dắt những công nghệ tương lai.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận, Intel là dự án hạt nhân và là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất đầu tư tại TPHCM nói chung, chiếm xấp xỉ 30% tổng vốn đầu tư đăng ký vào Khu Công nghệ cao. Chính quyền thành phố cam kết sẽ đồng hành, chủ động tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Intel Việt Nam phát triển vững mạnh và đưa TPHCM hiện diện trên bản đồ công nghệ thế giới.

Uyên Phương
#intel #công nghệ cao #bán dẫn #chip #đầu tư #TPHCM #vốn ngoại

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