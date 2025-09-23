Yêu cầu rút ngắn thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài

TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại yêu cầu chấp hành quy định về việc mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cập nhật các quy định mới tại Thông tư 03 và Thông tư số 25.

Theo Ngân hàng Nhà nước, không chỉ triển khai đồng bộ 2 Thông tư trên, hệ thống ngân hàng thực hiện rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư gián tiếp vào Việt Nam sẽ được rút ngắn thời gian mở tài khoản trong thời gian tới.

“Theo Thông tư 03/2025, thủ tục mở tài khoản đầu tư gián tiếp đã được đơn giản hóa. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài không còn phải hợp pháp hóa lãnh sự đối với hồ sơ mở tài khoản đầu tư gián tiếp, giúp rút ngắn thời gian mở tài khoản từ vài tháng xuống còn vài ngày. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức nước ngoài mở tài khoản tiền và thúc đẩy dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam”, Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Nội dung của thông tư cũng yêu cầu mọi giao dịch thu, chi liên quan hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng tiền Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép. Ngoài ra, số dư trên tài khoản đầu tư gián tiếp không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm, nhằm kiểm soát dòng vốn và đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài không được mở tài khoản đầu tư gián tiếp chung (có 2 chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản) để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Các lệnh chuyển tiền liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được ghi rõ mục đích chuyển tiền để ngân hàng được phép có cơ sở đối chiếu, kiểm tra, lưu giữ chứng từ và thực hiện giao dịch.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định mới không chỉ nâng cao tính minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn ngoại tham gia thị trường. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần tháo gỡ một trong những nút thắt trong lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nội dung trong Thông tư số 25 cũng đã mở rộng quyền cho nhà đầu tư nước ngoài, mang lại kỳ vọng tạo đột phá trong thu hút dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, Thông tư 25 bổ sung các nội dung tại Điều 6 và một số khoản liên quan, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài không cư trú trong hoạt động đầu tư gián tiếp. Trong khi nhiều điều khoản khác có hiệu lực từ 1/3/2026 hoặc 1/12/2025, các quy định tại Điều 6 và các khoản liên quan có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành.

Thông tư cũng lược bỏ yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự và mở rộng giấy tờ định danh ngoài hộ chiếu. Ngoài ra, các ngân hàng không phải theo dõi hiệu lực giấy tờ tùy thân hay lưu giữ mẫu chữ ký, mẫu dấu khách hàng.

Quy trình mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài được rút ngắn, đó là sau khi được cấp mã số giao dịch chứng khoán điện tử (e-STC) tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhà đầu tư sẽ được mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán và tài khoản đầu tư gián tiếp tại ngân hàng lưu ký.