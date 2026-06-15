Ngân hàng Shinhan đưa AI vào trải nghiệm giao dịch dành cho khách hàng nước ngoài

Ngày 15/6/2026, tại TPHCM, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức triển khai “AI Translation Desk” – giải pháp phiên dịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại quầy giao dịch, nhằm hỗ trợ khách hàng nước ngoài giao tiếp dễ dàng hơn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam.

Triển khai “AI Translation Desk”, Ngân hàng Shinhan đồng thời hướng đến hình ảnh một ngân hàng nước ngoài thân thiện, hiện đại và dễ tiếp cận hơn với cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng thu hút cộng đồng người nước ngoài đến sinh sống, làm việc và du lịch, rào cản ngôn ngữ vẫn là một trong những khó khăn phổ biến khi thực hiện các thủ tục tài chính và giao dịch ngân hàng.

Ngân hàng Shinhan triển khai “AI Translation Desk” – giải pháp phiên dịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại quầy giao dịch nhằm hỗ trợ khách hàng nước ngoài giao tiếp dễ dàng hơn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam.

Với AI Translation Desk, khách hàng có thể trao đổi trực tiếp với giao dịch viên thông qua hệ thống nhận diện giọng nói và dịch thuật theo thời gian thực, giúp việc giao tiếp trở nên nhanh chóng, thuận tiện và tự nhiên hơn trong quá trình giao dịch.

Hệ thống hiện hỗ trợ dịch thuật lên đến 38 ngôn ngữ với giao diện trực quan, thân thiện và dễ sử dụng. Công nghệ AI giúp chuyển đổi lời nói thành văn bản gần như ngay lập tức, hỗ trợ cả khách hàng và giao dịch viên trao đổi thông tin hiệu quả hơn.

Sau khi nhận diện giọng nói, khách hàng cũng có thể chủ động chỉnh sửa nội dung văn bản nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin trong quá trình giao dịch.

Hiện AI Translation Desk đã được triển khai tại 6 chi nhánh của Ngân hàng Shinhan, bao gồm 2 chi nhánh tại Hà Nội là Lê Thái Tổ và Phạm Hùng; cùng 4 chi nhánh tại TP.HCM gồm Trung tâm Giao dịch Hội sở, Phú Mỹ Hưng, Sài Gòn và Đông Sài Gòn.

Việc ứng dụng AI vào dịch vụ khách hàng là một phần trong chiến lược nâng cao trải nghiệm giao dịch theo hướng hiện đại, thân thiện và thuận tiện hơn cho khách hàng quốc tế tại Việt Nam.

Thông qua việc liên tục cải tiến dịch vụ và ứng dụng công nghệ mới, Ngân hàng Shinhan tiếp tục khẳng định định hướng trở thành ngân hàng nước ngoài thân thiện, đồng hành cùng khách hàng trong mọi trải nghiệm tài chính tại Việt Nam.

Ngân hàng Shinhan là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG).

SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 32 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Ngân hàng cũng đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số bằng việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào các sản phẩm/dịch vụ, nhằm mang đến khách hàng giải pháp tài chính “Thân thiện hơn, sáng tạo hơn và bảo mật hơn”.