Giá vàng, chứng khoán tăng mạnh khi Mỹ và Iran bắt tay hòa bình

TPO - Tín hiệu hòa dịu giữa Mỹ và Iran đã thổi làn gió tích cực lên thị trường tài chính toàn cầu. Chứng khoán bật tăng, giá vàng đi lên, trong khi giá dầu giảm mạnh nhờ kỳ vọng nguồn cung năng lượng được cải thiện.

Sáng 15/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2%, lên 4.304,11 USD/ounce, đồng thời ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 9/6. Cùng thời điểm, hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 cũng tăng 2%, đạt 4.325,20 USD/ounce.

Động lực chính thúc đẩy đà tăng của kim loại quý đến từ thông tin các quan chức Mỹ và Iran đã thống nhất khuôn khổ hòa bình, bao gồm việc chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran và mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: Reuters.

Theo Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, thỏa thuận dự kiến sẽ được chính thức ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận việc tái mở cửa eo biển Hormuz là một phần trong thỏa thuận, dù các điều khoản chi tiết vẫn chưa được công bố.

Thông tin tích cực từ Trung Đông đã ngay lập tức tạo nên làn sóng hưng phấn trên các thị trường tài chính quốc tế.

Tại châu Á, nhà đầu tư gia tăng nắm giữ tài sản rủi ro khi kỳ vọng căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục hạ nhiệt. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 3%, trong khi thị trường chứng khoán Hàn Quốc bứt phá 4,3%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 1,5%.

Tại Mỹ, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,9%, còn Nasdaq Futures tăng 1,5%. Các chỉ số tương lai chủ chốt của châu Âu cũng đồng loạt đi lên.

Ở chiều ngược lại, thị trường năng lượng ghi nhận phản ứng mạnh nhất. Giá dầu Brent giảm 4%, xuống còn 83,8 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 126,41 USD/thùng hồi tháng 5. Giá dầu thô của Mỹ cũng giảm 4,7%, xuống còn 80,89 USD/thùng.

Ông Vivek Dhar - chuyên gia phân tích năng lượng tại CBA - dự báo giá dầu Brent có thể giảm về khoảng 80 USD/thùng vào cuối năm nếu hoạt động xuất khẩu dầu được khôi phục thuận lợi.

Kỳ vọng lạm phát giảm bớt đã thúc đẩy dòng tiền chảy vào thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 4,02%, kéo đồng USD suy yếu trên diện rộng. Đồng euro tăng 0,4% lên 1,1608 USD, trong khi bảng Anh tăng 0,3%, lên 1,3446 USD.

Diễn biến này cũng góp phần hỗ trợ giá vàng. Dù vàng thường chịu áp lực trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất, triển vọng lạm phát hạ nhiệt và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ, giúp kim loại quý lấy lại sức hấp dẫn.

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