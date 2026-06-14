Gỡ ‘điểm nghẽn’ dự án mở rộng cao tốc nối TPHCM với miền Tây

TPO - Sáng 14/6, kiểm tra dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu sớm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu để bảo đảm tiến độ thi công.

Gần 1.100 nhân sự tham gia dự án

Tại khu vực nút giao Chợ Đệm (TPHCM), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo tiến độ dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án có chiều dài hơn 90km, tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng, thực hiện bằng phương thức đối tác công tư (PPP), triển khai hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước. Liên danh nhà đầu tư dự án do Tập đoàn Đèo Cả đại diện đứng đầu.

Hiện trên công trường, doanh nghiệp dự án đã huy động gần 1.100 nhân sự cùng khoảng 400 máy móc, thiết bị; trong đó có 28 dây chuyền khoan cọc xi măng đất (CDM), 30 dây chuyền khoan cọc nhồi và nhiều thiết bị công suất lớn phục vụ thi công nền đường, cầu và xử lý đất yếu.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án.

Các nhà thầu đang triển khai đồng thời 64 mũi thi công trên toàn tuyến. Giá trị sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương hơn 6% giá trị xây lắp. Doanh nghiệp dự án cho biết đã xây dựng phương án tổ chức thi công nhằm rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng so với hợp đồng.

Tuy nhiên, dự án hiện vẫn gặp khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng đã đạt trên 90%, toàn tuyến vẫn còn khoảng 117 ha chưa được giải phóng, trong đó có 20,6 ha ảnh hưởng trực tiếp đến thi công tuyến chính, gồm 6,3 ha tại TPHCM, 10,6 ha tại Tây Ninh và 3,7 ha tại Đồng Tháp.

Doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và hoàn tất bàn giao phần diện tích còn vướng trong tháng 7.

Một đoạn thuộc dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Về vật liệu, dự án cần khoảng 3,7 triệu m³ cát và 3 triệu m³ đá nhưng hiện mới tập kết được khoảng 150.000 m³ cát. Đối với đá xây dựng, dự án đã được phân khai khoảng 1 triệu m³ từ các mỏ tại Đồng Nai và TPHCM. Doanh nghiệp kiến nghị các địa phương có nguồn vật liệu như Vĩnh Long, Đồng Tháp sớm hỗ trợ cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù của Chính phủ, đồng thời kịp thời công bố giá vật liệu, nhiên liệu sát với diễn biến thị trường để bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư dự án.

Yêu cầu xử lý dứt điểm mặt bằng, chủ động nguồn vật liệu

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh biểu dương nhà đầu tư và các đơn vị liên danh, liên kết đã vượt qua nhiều khó khăn, nhanh chóng tổ chức thi công, đạt sản lượng khoảng 6% trong thời gian ngắn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Xây dựng cho rằng, dự án vẫn còn đối mặt với hai khó khăn lớn là giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng; yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, đồng thời chủ động bảo đảm nguồn cát, đá phục vụ thi công.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi khảo sát.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đánh giá cao việc nhà đầu tư chủ động dự trữ vật liệu từ sớm nhằm hạn chế tác động của biến động giá cả, đồng thời đề nghị tiếp tục kiểm soát tốt chi phí để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Về kỹ thuật, Bộ trưởng Xây dựng lưu ý khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện nền đất yếu, nguy cơ chênh lệch lún giữa tuyến đường cũ và tuyến mở rộng cần được đặc biệt quan tâm. Ông đánh giá cao việc đơn vị thi công áp dụng giải pháp cọc xi măng đất trong xử lý nền đất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tặng quà, động viên lực lượng thi công tại công trường.

Một nội dung được Bộ trưởng ghi nhận là việc ứng dụng công nghệ BIM (mô hình thông tin công trình) và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành dự án. Theo báo cáo của nhà đầu tư, giải pháp này giúp tiết kiệm khoảng 167 tỷ đồng chi phí.