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Thông tin 13 đoạn cao tốc Bắc - Nam sắp thu phí

Lộc Liên

TPO - Tài xế đi trên 13 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư sẽ phải trả phí sử dụng đường bộ sau khi hệ thống trạm thu phí hoàn thành, với mức từ 900-1.300 đồng/km, tùy quy mô tuyến.

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí đối với 13 đoạn cao tốc, gồm 12 dự án thành phần thuộc giai đoạn 2021-2025 và đoạn Hòa Liên - Túy Loan qua Đà Nẵng.

Phần lớn các tuyến được áp dụng mức 900 đồng/PCU/km. Đây là những đoạn cao tốc quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 m, chỉ bố trí các điểm dừng khẩn cấp thay vì làn dừng liên tục.

Riêng tuyến Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km được áp dụng mức 1.300 đồng/PCU/km. Tuyến này có tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn khi được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22 m và có hai dải dừng khẩn cấp liên tục.

Các đoạn cao tốc chuẩn bị thu phí trải dài từ Hà Tĩnh đến Cà Mau, gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau và Hòa Liên - Túy Loan.

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Một đoạn cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Ảnh: Lộc Liên.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, số tiền phải trả sẽ được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông trên cao tốc và thực hiện hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Việc thu phí nhằm tạo nguồn kinh phí cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình, đồng thời từng bước hoàn trả một phần vốn ngân sách đã đầu tư vào hệ thống cao tốc Bắc - Nam.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai thu phí trên 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Trong đó, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây được áp dụng mức 1.300 đồng/PCU/km do đạt tiêu chuẩn 4 làn xe hoàn chỉnh, trong khi bốn tuyến còn lại áp dụng mức 900 đồng/PCU/km.

Lộc Liên
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