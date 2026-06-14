Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lắp đặt 121 camera AI trên cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đã được lắp đặt 121 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, kịp thời phát hiện các sự cố và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 14/6, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho biết, hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh đang được khẩn trương hoàn thiện.

Theo đó, trên hơn 100km cao tốc qua địa bàn tỉnh đã lắp đặt tổng cộng 121 camera AI, trong đó đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi được bố trí 55 camera, còn đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng có 66 camera.

Các thiết bị này có chức năng theo dõi tình hình giao thông, phát hiện sớm các sự cố, phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, hỗ trợ công tác quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Bên cạnh hệ thống camera AI, tuyến cao tốc còn được đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục công nghệ khác như biển báo điện tử VMS, camera giám sát tải trọng phương tiện, hệ thống dự báo và cảnh báo thời tiết, cùng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

0ffcca880620887ed131.jpg
Lắp đặt 121 camera AI trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, toàn bộ dữ liệu thu thập từ các thiết bị trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng sẽ được truyền về trung tâm điều hành đặt tại nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên để phục vụ công tác quản lý và xử lý các tình huống phát sinh.

Việc lắp đặt 121 camera AI hiện đã hoàn thành. Các đơn vị đang tiến hành kiểm tra hệ thống đường truyền, chạy thử và hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi đưa hệ thống giao thông thông minh vào vận hành trong tháng 6.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua Hà Tĩnh có tổng chiều dài hơn 107km, gồm 4 dự án thành phần: Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc giai đoạn 2017-2020; Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng thuộc giai đoạn 2021-2025.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Lắp đặt 121 camera AI trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh #Tuyến cao tốc Bắc - Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe