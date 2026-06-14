Bạt ngàn đồi chè vùng Tân Cương

TPO - Thái Nguyên là tỉnh có diện tích chè lớn nhất cả nước. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có khoảng 24.000 ha chè. Những đồi chè xanh thoai thoải, xanh ngút ngàn tại Thái Nguyên thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và du khách.
Tân Cương là một trong những vùng trồng chè lớn nhất của Thái Nguyên. Hiện xã có hơn 657 ha chè, 12 làng nghề, 31 hợp tác xã và trên 22 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao. Đến hết tháng 5/2026, sản lượng chè búp tươi của xã đạt khoảng 6.100 tấn. Xã phấn đấu đến năm 2030 sẽ mở rộng diện tích chè lên 1.000 ha.
Một hợp tác xã (HTX) sản xuất chè nổi tiếng ở Tân Cương, ứng dụng công nghệ, sản xuất chè sạch theo tiêu chuẩn Vietgap, có nhiều sản phẩm đạt OCOP từ 3-5 sao, có mặt hầu hết các tỉnh thành trong cả nước và nhiều nước trên thế giới.
HTX có hàng trăm sản phẩm từ chè, mỗi loại lại có mức giá và câu chuyện khác nhau. Ví như, cùng là loại Chè Đinh, nhưng có sản phẩm giá chỉ vài trăm nghìn đồng/kg, nhưng có sản phẩm giá đến 30 triệu đồng/kg (giá cao nhất của HTX). Có sự khác biệt ấy là bởi tùy thuộc vào thời điểm và từng khung giờ hái chè. Khách hàng chỉ cần quét mã QR sẽ hiện đầy đủ thông tin về sản phẩm.
Bên cạnh đó, mô hình du lịch trải nghiệm (miễn phí) thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan.