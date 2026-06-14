Thái Nguyên: Bạt ngàn đồi chè vùng Tân Cương

TPO - Thái Nguyên là tỉnh có diện tích chè lớn nhất cả nước. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có khoảng 24.000 ha chè. Những đồi chè xanh thoai thoải, xanh ngút ngàn tại Thái Nguyên thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và du khách.