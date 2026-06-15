Đắk Lắk công bố quyết định điều động, luân chuyển nhiều lãnh đạo chủ chốt

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm và chỉ định nhiều cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã. Trong đó, ông Trần Văn Tân - Giám đốc Sở Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Sáng 15/6, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Các cán bộ được điều động, luân chuyển.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Tân - Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cùng với đó, nhiều cán bộ chủ chốt tại các xã, phường được điều động, luân chuyển sang địa bàn mới, cụ thể:

Ông Nay Y Blung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hòa giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sông Hinh nhiệm kỳ 2025-2030; ông Lơ Mô Tu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Hinh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đắk Liêng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đắk Phơi; ông Nay Y Phú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đắk Phơi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đắk Liêng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phước giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Xuân, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Huỳnh Ngọc Ân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phước, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Lê Thị Hoài Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Chí Hoại - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Minh Thân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Sô Minh Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tây Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Võ Ngọc Thạch - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đài, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Văn Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trương Thanh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Kiến, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa 2, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị cũng đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Cụ thể:

Ông Bùi Hồng Quý - Giám đốc Sở Tư pháp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Minh Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Cao Đình Huy - Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý các công trình thủy lợi tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Võ Đình Tiến - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, việc điều động, luân chuyển và bố trí cán bộ nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc luân chuyển, điều động cũng nhằm tăng cường nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm từ cấp tỉnh về cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khó khăn; xử lý cấp phó dôi dư và thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND không phải là người địa phương.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại lễ công bố quyết định công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ được điều động nhanh chóng tiếp cận công việc, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ; tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.