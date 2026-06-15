Cựu CEO Ngân hàng Phương Đông làm Phó Tổng Giám đốc UOB Việt Nam

TPO - Ông Phạm Hồng Hải có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, từng giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông vừa được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc UOB Việt Nam.

Ngày 15/6, Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (UOB) Việt Nam bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng Giám đốc UOB.

Với kinh nghiệm dày dặn, ông Phạm Hồng Hải được kỳ vọng sẽ hỗ trợ UOB Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng bền vững, triển khai các ưu tiên chiến lược, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản trị và quản lý rủi ro.

Ông Phạm Hồng Hải có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Gần đây nhất, ông giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB).

Trước đó, ông Hải có 28 năm làm việc tại HSBC, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, cùng nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao trong khối Ngân hàng Toàn cầu và Thị trường vốn tại Việt Nam và Canada.

Ông Phạm Hồng Hải tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM và sở hữu chứng chỉ quản lý dịch vụ tài chính do Viện Dịch vụ tài chính, Vương quốc Anh cấp.

Ông Phạm Hồng Hải.

Ông Victor Ngo - Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam - cho biết: “Việt Nam là một thị trường trọng điểm trong chiến lược ASEAN của UOB và tiếp tục mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng tích cực. Việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo khi mở rộng hiện diện tại thị trường”.

Ngoài UOB Việt Nam, nhân sự cấp cao trong ngành ngân hàng cũng liên tục có sự biến động thời gian gần đây.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - mã chứng khoán: STB) vừa thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái (23 tuổi) làm trợ lý Hội đồng quản trị, còn bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (25 tuổi) giữ chức trợ lý Tổng giám đốc. Cả hai được biên chế thuộc Văn phòng Quản trị của ngân hàng.

Ông Thái là cử nhân kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ). Cuối tháng 3, ông được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán LPBank và sở hữu 15% vốn tại đây. Bà Mỹ Anh từng là tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Thaispace - công ty trong lĩnh vực vận tải hàng không được thành lập cuối 2021 với vốn điều lệ gần 26.700 tỷ đồng. Hiện, bà Mỹ Anh giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - mã chứng khoán: KLB) bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Lan Châu giữ chức Phó Tổng Giám đốc KienlongBank. OCB bổ nhiệm ông Shayannasr Hamed làm Phó Tổng Giám đốc.

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB), ông Hồ Vân Long rời ghế Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính để đảm nhiệm vai trò mới là Giám đốc Chiến lược cấp cao. MSB bổ nhiệm bà Nguyễn Hà Thanh giữ chức Phó Tổng Giám đốc MSB…