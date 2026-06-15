Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cựu CEO Ngân hàng Phương Đông làm Phó Tổng Giám đốc UOB Việt Nam

Duy Quang

TPO - Ông Phạm Hồng Hải có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, từng giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông vừa được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc UOB Việt Nam.

Ngày 15/6, Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (UOB) Việt Nam bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng Giám đốc UOB.

Với kinh nghiệm dày dặn, ông Phạm Hồng Hải được kỳ vọng sẽ hỗ trợ UOB Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng bền vững, triển khai các ưu tiên chiến lược, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản trị và quản lý rủi ro.

Ông Phạm Hồng Hải có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Gần đây nhất, ông giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB).

Trước đó, ông Hải có 28 năm làm việc tại HSBC, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, cùng nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao trong khối Ngân hàng Toàn cầu và Thị trường vốn tại Việt Nam và Canada.

Ông Phạm Hồng Hải tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM và sở hữu chứng chỉ quản lý dịch vụ tài chính do Viện Dịch vụ tài chính, Vương quốc Anh cấp.

1.jpg
Ông Phạm Hồng Hải.

Ông Victor Ngo - Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam - cho biết: “Việt Nam là một thị trường trọng điểm trong chiến lược ASEAN của UOB và tiếp tục mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng tích cực. Việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo khi mở rộng hiện diện tại thị trường”.

Ngoài UOB Việt Nam, nhân sự cấp cao trong ngành ngân hàng cũng liên tục có sự biến động thời gian gần đây.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - mã chứng khoán: STB) vừa thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái (23 tuổi) làm trợ lý Hội đồng quản trị, còn bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (25 tuổi) giữ chức trợ lý Tổng giám đốc. Cả hai được biên chế thuộc Văn phòng Quản trị của ngân hàng.

Ông Thái là cử nhân kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ). Cuối tháng 3, ông được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán LPBank và sở hữu 15% vốn tại đây. Bà Mỹ Anh từng là tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Thaispace - công ty trong lĩnh vực vận tải hàng không được thành lập cuối 2021 với vốn điều lệ gần 26.700 tỷ đồng. Hiện, bà Mỹ Anh giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - mã chứng khoán: KLB) bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Lan Châu giữ chức Phó Tổng Giám đốc KienlongBank. OCB bổ nhiệm ông Shayannasr Hamed làm Phó Tổng Giám đốc.

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB), ông Hồ Vân Long rời ghế Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính để đảm nhiệm vai trò mới là Giám đốc Chiến lược cấp cao. MSB bổ nhiệm bà Nguyễn Hà Thanh giữ chức Phó Tổng Giám đốc MSB…

Duy Quang
#Tổng giám đốc OCB #Phó tổng Giám đốc UOB Việt Nam #Phó tổng Giám đốc #UOB Việt Nam #Ông Phạm Hồng Hải #lĩnh vực ngân hàng #dịch vụ tài chính #Ngân hàng TMCP Phương Đông #bổ nhiệm vào vị trí

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe