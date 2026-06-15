30 năm VinaPhone: Triệu quà tri ân dành tặng khách hàng trên toàn quốc

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại “30 Năm Phụng Sự - Triệu Quà Tri Ân” từ ngày 15/6 đến hết ngày 13/8/2026 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 3,15 tỷ đồng. Đây là một trong những hoạt động tri ân nổi bật nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 30 năm thương hiệu VinaPhone đồng hành cùng khách hàng Việt Nam.

Ra đời năm 1996, VinaPhone là một trong những nhà mạng di động đầu tiên tại Việt Nam, góp phần đưa dịch vụ thông tin di động đến gần hơn với người dân trên cả nước. Sau ba thập kỷ không ngừng phát triển, VinaPhone đã chuyển mình từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống thành một hệ sinh thái số đa dạng, phục vụ hàng chục triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Dấu mốc 30 năm vì thế không chỉ là hành trình phát triển của một thương hiệu viễn thông mà còn là dịp để VinaPhone gửi lời cảm ơn tới những khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Với chương trình “30 Năm Phụng Sự - Triệu Quà Tri Ân”, khách hàng có cơ hội nhận hàng trăm nghìn phần quà giá trị khi sử dụng các dịch vụ của VinaPhone. Điểm hấp dẫn của chương trình nằm ở cơ cấu giải thưởng đa dạng với tổng giá trị hơn 3,15 tỷ đồng. Đặc biệt, VinaPhone dành tặng 45 giải Đặc biệt là các kỳ nghỉ dưỡng 5 sao trong nước trị giá 30 triệu đồng mỗi giải. Đây là phần thưởng có giá trị lớn nhất của chương trình, được quay số và trao thưởng theo từng tuần trong thời gian diễn ra khuyến mại. Bên cạnh các giải thưởng đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội nhận hàng nghìn giải thưởng giá trị khác được trao mỗi ngày. Cụ thể, chương trình dành 300 giải Nhất với giá trị 3 triệu đồng mỗi giải và 3.000 giải Nhì trị giá 300.000 đồng mỗi giải. Đối với thuê bao trả trước, giá trị giải thưởng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản chính; đối với thuê bao trả sau, giá trị tương ứng được trừ vào hóa đơn cước sử dụng dịch vụ.

Theo đó, khách hàng hòa mạng mới kèm đăng ký gói cước từ 50.000 đồng trở lên sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Đối với khách hàng hiện hữu, việc đăng ký mới, gia hạn hoặc nâng cấp gói cước từ chu kỳ ngắn sang chu kỳ dài với mức phí từ 50.000 đồng trở lên cũng đủ điều kiện nhận mã dự thưởng. Bên cạnh đó, thuê bao trả trước nạp tiền từ 50.000 đồng và khách hàng đang sử dụng SIM 2G hoặc 3G thực hiện đổi sang SIM 4G trong thời gian diễn ra chương trình cũng được tham gia.

Mỗi giao dịch hợp lệ sẽ được quy đổi thành một hoặc nhiều mã dự thưởng tùy theo giá trị sử dụng dịch vụ. Toàn bộ mã dự thưởng sẽ được VinaPhone gửi tới khách hàng thông qua tin nhắn thương hiệu VinaPhone vào ngày liền kề sau khi phát sinh giao dịch đủ điều kiện.

Điểm hấp dẫn của chương trình nằm ở cơ chế quay thưởng linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động tham gia quay thưởng hằng ngày. Sau khi nhận được mã dự thưởng, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn “30NAM” gửi 1558 hoàn toàn miễn phí để tham gia quay thưởng giải ngày. Hệ thống sẽ tự động sử dụng các mã dự thưởng còn hiệu lực của khách hàng để xác định kết quả trúng thưởng ngẫu nhiên.

Bên cạnh hình thức quay thưởng hằng ngày, tất cả các mã dự thưởng phát sinh trong thời gian triển khai còn tiếp tục được tham gia các đợt quay số tập trung hằng tuần. Việc quay thưởng được thực hiện bằng hệ thống phần mềm do VNPT phát triển và vận hành, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Tổng số mã dự thưởng dự kiến phát hành trong suốt thời gian chương trình có thể lên tới khoảng 130 triệu mã. Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu khách hàng trên toàn quốc sẽ có cơ hội tham gia và nhận quà trong dịp đặc biệt này.

Để tạo thuận lợi cho khách hàng, VinaPhone cung cấp nhiều kênh tra cứu mã dự thưởng và kết quả trúng thưởng. Khách hàng có thể soạn tin MDT gửi 1558 để kiểm tra số lượng mã dự thưởng đang sở hữu hoặc truy cập website khuyenmai.vinaphone.com.vn để tra cứu thông tin chi tiết. Danh sách khách hàng trúng thưởng cũng sẽ được công bố công khai trên website khuyenmai.vinaphone.com.vn, đồng thời VinaPhone sẽ chủ động liên hệ và thông báo trực tiếp tới khách hàng qua tin nhắn hoặc cuộc gọi.

Không chỉ mang đến cơ hội nhận quà hấp dẫn, chương trình còn góp phần khuyến khích khách hàng trải nghiệm các dịch vụ số, nâng cấp lên SIM 4G và sử dụng các gói cước phù hợp với nhu cầu kết nối ngày càng cao trong thời đại số. Đây cũng là một phần trong nỗ lực không ngừng của VinaPhone nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cộng đồng.

Trong suốt 30 năm phát triển, khách hàng luôn là trung tâm trong mọi hoạt động của VinaPhone. Từ những cuộc gọi đầu tiên trên mạng di động cách đây ba thập kỷ đến các dịch vụ số hiện đại ngày nay, sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng chính là động lực để thương hiệu không ngừng đổi mới. Chương trình “30 Năm Phụng Sự - Triệu Quà Tri Ân” vì thế không chỉ là một hoạt động khuyến mại đơn thuần mà còn là lời cảm ơn chân thành mà VinaPhone muốn gửi tới hàng triệu khách hàng trên khắp mọi miền đất nước.

Chương trình áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau trên toàn quốc. Mọi thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể truy cập website vnpt.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18001091 để được hỗ trợ.