Danh tính 4 nghệ sĩ tử vong trong vụ hai trực thăng đâm nhau

TPO - Vụ hai trực thăng va chạm ở Brazil khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 nghệ sĩ và một nhà sáng tạo nội dung tiếng tăm.

Sáng sớm 14/6 (giờ địa phương), hai chiếc trực thăng va chạm trên bầu trời Recreio dos Bandeirantes, khu vực phía tây nam của thành phố Rio de Janeiro, Brazil, khiến 6 người thiệt mạng.

Danh tính các nạn nhân sau đó được xác định là ca/nhạc sĩ Mỹ Oliver Tree, đạo diễn Lucas Vignale, nhà sản xuất âm nhạc Lucas Brito Chaves, YouTuber Gaspi, cùng hai phi công Alexandre Souza và Charles Marsillac.

Theo CNN, thời điểm xảy ra vụ việc, Tree, Vignale, Gaspi và Chaves cùng có mặt trên chiếc trực thăng do Souza điều khiển. Trong khi đó, Marsillac lái chiếc còn lại.

Oliver Tree qua đời trước sinh nhật tuổi 33 khoảng 2 tuần. Ảnh: Redferns

Nổi tiếng nhất trong số các nạn nhân là Oliver Tree. Page Six đưa tin anh có sự nghiệp âm nhạc thành công ở Mỹ.

Oliver Tree, tên thật là Oliver Tree Nickel, sinh ngày 29/6/1993 tại Santa Cruz, bang California, Mỹ. Anh hoạt động nghệ thuật khá sớm, bắt đầu được biết đến khi mới 17 tuổi. Thời điểm đó, anh hợp tác với những tên tuổi lớn như Skrillex và Zeds Dead dưới nghệ danh "Tree".

Anh theo đuổi dòng nhạc alternative - thể loại âm nhạc xuất hiện từ cuối những năm 1970 như một sự thay thế cho dòng nhạc chính thống, không đi theo lối mòn thương mại, mà thể hiện những góc nhìn mới lạ, cá nhân và thậm chí có phần nổi loạn.

Sau khi phát hành album độc lập vào năm 2013, anh tạm rời xa âm nhạc trong nhiều năm để theo học chuyên ngành công nghệ âm nhạc.

Năm 2020, anh trở lại với album phòng thu đầu tay mang tên Ugly Is Beautiful, trong đó có bản hit đạt chứng nhận đĩa bạch kim Life Goes On.

Trong những năm tiếp theo, anh tiếp tục phát hành các album Cowboy Tears, Alone in a Crowd. Gần đây nhất là album Love You Madly Hate You Badly, ra mắt vào tháng 4/2026.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Tree đang bay khắp Nam Mỹ trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The World's First World Tour. Anh vừa biểu diễn tại São Paulo (Brazil) vào ngày 6/6 và dự kiến tiếp tục chuyến lưu diễn tại Lisbon (Bồ Đào Nha) vào ngày 13/7.

Không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Gaspi lại quen mặt trên mạng xã hội. Anh được đánh giá là một trong những nhà sáng tạo nội dung người Argentina nổi tiếng nhất trong giới trẻ.

Gaspi tên thật là Gaspar Prim Díaz, sinh ngày 28/12/2002 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina. Anh còn mang trong mình một nửa dòng máu Chile.

Anh nổi tiếng với dạng video hài đường phố, phỏng vấn ngẫu hứng hoặc những tình huống kỳ quặc. Anh thường bắt đầu bằng câu cửa miệng: “Buenass” (nghĩa là “xin chào” trong tiếng Tây Ban Nha).

Gaspi là YouTuber nổi tiếng hàng đầu ở Argentina. Ảnh: Redes Sociales

Nội dung video của Gaspi thường có yếu tố hài hước đen tối và ám chỉ tình dục. Anh thu hút nhiều người xem nhờ phong cách này, nhưng đôi lúc cũng vướng tranh cãi, dẫn đến không ít video bị xóa khỏi các nền tảng trực tuyến.

Kênh YouTube Gaspi có hơn 2,94 triệu người đăng ký. Lần cập nhật gần nhất là vào tháng 10/2025, ghi lại quá trình anh tham gia La Velada del Año 5, cuộc thi quyền Anh thường niên có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng.

Lucas Vignale, tên đầy đủ là Lucas A. Vignale, là đạo diễn kiêm biên kịch người Argentina.

Vignale sinh năm 1997 tại Buenos Aires. Anh xuất thân từ Ông theo học và tốt nghiệp Fundación Universidad del Cine - đại học tư thục đào tạo chuyên sâu về môn nghệ thuật thứ 7 ở Argentina.

Anh từng hợp tác với nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng ở Argentina như Trueno, Nicki Nicole, Duki, J Balvin, Wos và Bizarrap.

Năm 2022, Vignale được vinh danh tại Premios Gardel - giải thưởng âm nhạc danh giá nhất của Argentina. Hai năm sau, anh có thêm một đề cử khác tại giải thưởng này.

Lucas Vignale là nhà làm phim độc lập trẻ đến từ Argentina.

Cùng năm 2024, Vignale cùng Lorenzo Ferro đồng biên kịch và đạo diễn bộ phim ngắn La Pasión. Tác phẩm mang về cho cả hai giải thưởng Kích cầu điện ảnh Argentina (Stimulus Award for Argentine Cinema) tại Liên hoan phim Độc lập Quốc tế Buenos Aires.

Năm 2026, Vignale một lần nữa hợp tác với Ferro tạo ra bộ phim chính kịch dành cho tuổi mới lớn The River Train (2026).

Tháng 6, Vignale cùng Gaspi có mặt tại Brazil để tham gia các sự kiện thuộc chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của Oliver Tree, nhằm quảng bá cho album Love You Madly Hate You Badly.

So với ba nạn nhân trên, thông tin cá nhân về Lucas Brito Chaves ít hơn. Anh được biết đến với nghệ danh Lucas Frota, là DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc điện tử người Brazil.

Chaves xuất thân trong gia đình không theo nghệ thuật, với mẹ ruột làm nghề luật sư, còn cha dượng là thẩm phán. Dẫu vậy, tình yêu âm nhạc của anh hình thành từ sớm. Anh chia sẻ bắt đầu chơi nhạc khi mới 12-13 tuổi.

Anh tự sáng tạo và định hình phong cách âm nhạc gọi là "Baila Tech” - thể loại kết hợp giữa dòng Deep House cổ điển với các giai điệu mang đậm bản sắc Brazil.

Lucas Brito Chaves là DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc điện tử người Brazil.

Trong gần một thập kỷ trước khi qua đời, Lucas chuyển sang sinh sống tại Mỹ, hoạt động luân phiên giữa Miami và Los Angeles. Anh thường được mời biểu diễn tại Mỹ và châu Âu. Anh cũng là DJ thường trực của tổ chức âm nhạc Around The Corner tại Miami.

Tháng 12/2025, Chaves gây chú ý khi phát hành video chơi nhạc quay tại Tượng Chúa Kitô Cứu Thế (Cristo Redentor), địa danh nổi tiếng ở Rio de Janeiro. Trước khi tai nạn xảy ra, anh vừa có các hoạt động trong phòng thu cùng nam ca sĩ Oliver Tree.