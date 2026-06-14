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Sinh viên sôi nổi bàn về kinh tế, doanh nghiệp và thị trường tài chính

Diệu Nhi

TPO - Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ XI, năm 2026 thu hút 422 đề tài nghiên cứu đến từ hơn 30 trường Đại học, Học viện trên cả nước và Singapore, trở thành sân chơi học thuật uy tín giúp sinh viên rèn luyện tư duy nghiên cứu, nâng cao năng lực xử lý dữ liệu, lựa chọn mô hình phù hợp và đề xuất giải pháp cho các vấn đề kinh tế - xã hội thực tiễn.

Ngày 14/6, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Học viện Tài chính và Viện Toán học phối hợp tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ XI, năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ tịch Trung ương Hội SVVN.

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Anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ tịch Trung ương Hội SVVN tặng hoa tri ân hội đồng ban giám khảo của hội thi.

Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ XI, năm 2026 thu hút 422 đề tài nghiên cứu đến từ hơn 30 trường Đại học, Học viện trên cả nước và Singapore. Trong đó, có 11 bài nghiên cứu được lựa chọn báo cáo tại vòng chung khảo.

Tại Hội thi, PGS.,TS. Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện cho biết, năm nay, số lượng đề tài đăng ký vượt trội so với những năm trước và các nghiên cứu tham gia hội thi thể hiện sự đa dạng về chủ đề.

Nhiều nghiên cứu hướng tới giải quyết các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế, doanh nghiệp và thị trường tài chính đặt ra như: Dự báo rủi ro phá sản doanh nghiệp bằng mô hình chấm điểm tín dụng; tác động của căng thẳng Mỹ - Trung đến truyền dẫn lãi suất tại Việt Nam; tối ưu hóa danh mục cổ phiếu bằng mô hình tối ưu lợi nhuận, rủi ro hay thiết kế bảo hiểm chỉ số thời tiết cho cây lúa đồng bằng sông Hồng...

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Các đội thi trình bày nghiên cứu của mình.
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Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 6 Giải Nhất; 12 Giải Nhì; 68 giải Ba và 107 Khuyến khích cho các đội thi.

Qua nhiều mùa tổ chức, Hội thi đã trở thành sân chơi học thuật uy tín giúp sinh viên các trường đại học, học viện trên toàn quốc rèn luyện tư duy nghiên cứu, nâng cao năng lực xử lý dữ liệu, lựa chọn mô hình phù hợp và đề xuất giải pháp cho các vấn đề kinh tế - xã hội thực tiễn.

Diệu Nhi
#Kinh tế lượng #Hội thi sinh viên #Nghiên cứu khoa học #Đề tài nghiên cứu #Sinh viên Việt Nam #Ứng dụng kinh tế #căng thẳng Mỹ - Trung #thị trường tài chính

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