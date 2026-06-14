Măng non giữ lửa cung đàn, lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống

TPO - “Măng non giữ lửa cung đàn” là mô hình mới đưa đội viên, thiếu nhi đến gần hơn với nghệ thuật cải lương - di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của vùng đất Nam Bộ.

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức chương trình sinh hoạt mô hình “Măng non giữ lửa cung đàn” với chủ đề “Thanh âm tuổi trẻ” tại xã Lấp Vò (Đồng Tháp). Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng các hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Chương trình sinh hoạt mô hình "Măng non giữ lửa cung đàn". Ảnh: CTV

Thông qua mô hình “Măng non giữ lửa cung đàn”, tổ chức Đoàn, Đội tỉnh Đồng Tháp đưa đội viên, thiếu nhi đến gần hơn với nghệ thuật cải lương; bồi đắp tình yêu quê hương, hình thành ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Chương trình diễn ra với 3 hoạt động: Câu chuyện cải lương - nét đẹp văn hóa quê hương; nghe và cảm’; tập làm nghệ nhân.

Chương trình mang đến nhiều thông tin, hoạt động trải nghiệm, tương tác. Cụ thể, “Câu chuyện Cải lương – nét đẹp văn hóa quê hương” đưa các em thiếu nhi đến với nguồn gốc, quá trình hình thành từ Hát Bội, Đờn ca tài tử đến Cải lương… Bên cạnh đó, là đóng góp đối với loại hình nghệ thuật này của nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ như Cao Văn Lầu, Viễn Châu, Phùng Há, Nguyễn Vĩnh Bảo.

Mô hình mang tới nhiều hoạt động giới thiệu, trải nghiệm về nghệ thuật cải lương. Ảnh: CTV

Hoạt động “Nghe và cảm” đã giới thiệu những trích đoạn Cải lương đặc sắc, giúp các em cảm nhận sống động về âm nhạc và nghệ thuật diễn xuất truyền thống. Đặc biệt, ở hoạt động “Tập làm nghệ nhân”, các em được trực tiếp tập hát một câu cải lương ngắn, mạnh dạn thử sức và hòa mình vào nghệ thuật truyền thống quê hương.

Chương trình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm cho các em nhỏ. Ảnh: CTV

Trao đổi với Tiền Phong, anh Đoàn Nguyễn Đăng Khoa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, từ những kết quả nổi bật, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của các em thiếu nhi ở giai đoạn thí điểm, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng mô hình “Măng non giữ lửa cung đàn” trên địa bàn tỉnh.

Theo anh Khoa, từ mô hình, Ban Tổ chức mong muốn đưa các em nhỏ tìm hiểu, trải nghiệm hiểu hơn về nghệ thuật Cải lương di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của vùng đất Nam Bộ; cũng như nhiều loại hình nghệ thuật, văn hóa truyền thống của quê hương.

Đồng thời, chương trình này cũng tạo thêm môi trường, hoạt động gắn kết, phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật truyền thống ở địa bàn, đơn vị, như Câu lạc bộ Cải lương trường Đại học Đồng Tháp.