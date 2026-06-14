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Giới trẻ

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Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Tường Kha

TPO - Ở trận thi tuần cuối tháng 2 quý III Đường lên đỉnh Olympia, nam sinh Hà Nội Lê Nguyễn Nam Sơn thể hiện phong độ xuất sắc. Cậu liên tục dẫn đầu đoàn đua và giành vòng nguyệt quế Olympia với điểm số khá cao.

Trận thi tuần 3, tháng 2 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Khả Vinh (THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long), Nguyễn Duy Phước (THPT Lý Nam Đế, Thái Nguyên), Lê Nguyễn Nam Sơn (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội) và Lê Xuân Anh Dũng (THPT Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Trong phần giới thiệu, Nam Sơn chia sẻ, biệt danh “Nicolas Nam Sơn” xuất phát từ sân cỏ. Cậu thường đá ở vị trí tiền đạo, các bạn hay chuyền cho cậu quả đẹp, nhưng không dứt điểm thành công…

Phần thi Khởi động, Nam Sơn tạo được ưu thế dẫn đầu với 70 điểm, Khả Vinh 45 điểm, Anh Dũng 35 điểm và Duy Phước 20 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được chọn có câu hỏi: Tìm một năm không nhuận trong thế kỉ XX, biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 16 và tích các chữ số của nó bằng 0. Khả Vinh và Anh Dũng ghi điểm với đáp án “1906”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Một trường học tham gia phong trào đổi giấy vụn và chai nhựa lấy cây xanh. Tổng cộng họ thu được 48kg giấy vụn và 50kg chai nhựa. Biết rằng mỗi kg giấy vụn đổi được 23 cây và mỗi kg chai nhựa đổi được ít hơn thế 6 cây. Hỏi cả trường đổi được tất cả bao nhiêu cây xanh?. Khả Vinh, Nam Sơn và Anh Dũng ghi điểm với đáp án “1954”.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: “The Planets” là tổ khúc giao hưởng được viết đầu thế kỉ XX bởi nhà soạn nhạc người Anh Gustav Holst. Trong tổ khúc này, chương thứ ba – “Mercury, the Winged Messenger” – được lấy cảm hứng từ hành tinh nào trong hệ Mặt Trời?

Nam sinh Hà Nội nhấn chuông trả lời chính xác ẩn số chướng ngại vật là “Tô Ngọc Vân” để củng cố vị trí dẫn đầu với 120 điểm. Lúc này, Khả Vinh 65 điểm, Anh Dũng 55 điểm, Duy Phước 20 điểm.

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Nam sinh giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Nam Sơn giữ phong độ xuất sắc để nâng tổng điểm lên 220. Khả Vinh 190 điểm, Anh Dũng 135 điểm và Duy Phước 40 điểm.

Phần thi Về đích, Nam Sơn lựa chọn gói câu hỏi với giá trị 20 - 30 - 20 điểm. Cậu chỉ ghi điểm ở câu thứ hai, về vị trí với 250 điểm. Nam Sơn tiếp tục giành được quyền trả lời và ghi điểm từ lượt thi của thí sinh khác.

Các thí sinh khác thể hiện quyết tâm trong việc lựa chọn các gói câu hỏi về đích, nhưng không cải thiện được nhiều về điểm số.

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Nam sinh Lê Nguyễn Nam Sơn giành vòng nguyệt quế Olympia.

Kết quả chung cuộc, Lê Nguyễn Nam Sơn (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội) xuất sắc giành vòng nguyệt quế Olympia với 270 điểm.

Nguyễn Khả Vinh (THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long) về nhì với 205 điểm. Cùng về thứ ba, Lê Xuân Anh Dũng (THPT Ngọc Lặc, Thanh Hóa) 75 điểm và Nguyễn Duy Phước (THPT Lý Nam Đế, Thái Nguyên) 70 điểm.

Bốn thí sinh lọt vào trận thi tháng 2 quý III Đường lên đỉnh Olympia 26 gồm: Lương Minh Anh (Tiểu học, THCS & THPT Vinschool, Hà Nội), Lê Nguyễn Nam Sơn (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Lê Việt Đức (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) và Nguyễn Trường Giang (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng).

Tường Kha
#Đường lên đỉnh Olympia #nam sinh Hà Nội #Lê Nguyễn Nam Sơn #THPT chuyên Sơn Tây #Hà Nội #thi đấu #sân cỏ #tiền đạo

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