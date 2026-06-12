Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII: Đưa bản sắc văn hóa lên không gian số

TPO - Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, từ miền Tây sông nước, tuổi trẻ trường ĐH Trà Vinh không chỉ gửi gắm niềm tin mà còn hiến kế những giải pháp mang tính đột phá. Đó là tư duy làm mới phong trào bằng việc đưa bản sắc văn hóa lên không gian số và định hình hình ảnh người trẻ tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sức hút của phong trào đến từ nhu cầu thực

Là thủ lĩnh kỳ cựu của phong trào Đoàn, ThS Phạm Lê Phương Thảo – Bí thư Đoàn trường ĐH Trà Vinh (TVU) thấu hiểu những chuyển biến mạnh mẽ của tâm lý thanh niên hiện nay. Chị Thảo nhìn nhận, trong bối cảnh xã hội số phát triển với tốc độ nhanh chóng, nhu cầu và mong muốn của thế hệ trẻ ngày càng trở nên đa dạng, phong phú.

ThS Phạm Lê Phương Thảo – Bí thư Đoàn trường ĐH Trà Vinh.

Theo chị Thảo, trước đây, thanh niên chủ yếu tìm đến tổ chức Đoàn để hòa mình vào các phong trào hành động cách mạng mang tính bề nổi. Hiện tại, các bạn đòi hỏi nhiều hơn những giá trị thực chất, như sự hỗ trợ cụ thể về kiến thức, kỹ năng mềm, cơ hội việc làm, định hướng khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển toàn diện bản thân. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách cho tổ chức Đoàn, nếu không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sẽ tự làm giảm sức hút tự nhiên của mình.

"Phong trào muốn sống động, phải lấy thanh niên làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn của chính các bạn làm cơ sở để thiết kế và xây dựng hoạt động. Tuổi trẻ chúng tôi tin vào một tổ chức Đoàn đổi mới, bản lĩnh và tiên phong trong chuyển đổi số, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, biết lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của thế hệ trẻ", chị Phương Thảo bày tỏ.

Hướng tới Đại hội Đoàn nhiệm kỳ mới, Bí thư Đoàn trường ĐH Trà Vinh kỳ vọng, phong trào hành động của Đoàn sẽ được triển khai một cách sâu rộng, thực chất khi đi vào đời sống. “Tổ chức Đoàn - Hội cần tạo dựng được một hệ sinh thái thuận lợi để mỗi đoàn viên, thanh niên dù đang học tập, lao động, sản xuất hay công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể tìm thấy vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong dòng chảy phát triển chung”, chị Thảo nhấn mạnh.

Sự thay đổi về mặt tư duy này cũng chính là nền tảng để tạo nên những "quả ngọt" từ thực tế. Võ Tấn Phát – Chủ nhiệm CLB "Sinh viên 5 tốt" trường ĐH Trà Vinh đã trưởng thành từ phong trào. Phát khẳng định, tổ chức Đoàn là môi trường để người trẻ rèn luyện, học tập. Hướng về Đại hội XIII của Đoàn, Tấn Phát kỳ vọng, Đoàn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào "Sinh viên 5 tốt", chắp cánh cho mỗi bạn trẻ dám học, dám làm, dám khởi nghiệp và dám cống hiến.

“Tuổi trẻ chúng mình không ngừng nỗ lực để trở thành những công dân vừa hồng vừa chuyên, mang sức trẻ và trí tuệ góp phần dựng xây đất nước. Tin vào Đoàn, tin vào chính mình, sinh viên Việt Nam sẵn sàng xung kích, tiên phong vì khát vọng Việt Nam hùng cường”, Tấn Phát nói.

Võ Tấn Phát – Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Sinh viên 5 tốt" trường ĐH Trà Vinh.

Hiến kế đưa di sản lên "không gian số"

Một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất trong hiến kế của tuổi trẻ trường ĐH Trà Vinh gửi tới Đại hội Đoàn lần này, là trăn trở của sinh viên Thạch Thị Hồng Thắm – nữ sinh dân tộc Khmer đang theo học ngành Văn hóa học. Sống và học tập tại vùng đất có sự giao thoa văn hóa sâu sắc, Hồng Thắm nhận thấy nghệ thuật và văn hóa truyền thống chỉ thực sự có sức sống bền vững khi nó bước ra khỏi bảo tàng, lồng ghép mượt mà vào những trải nghiệm gần gũi, sinh động của người trẻ.

Từ góc nhìn đó, Hồng Thắm đã hiến kế mô hình: "Sân chơi sáng tạo và số hóa văn hóa dân tộc". Nữ sinh đề xuất, trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn cần chủ động xây dựng các workshop mỹ thuật, lớp học sáng tạo, hoạt động trải nghiệm áo dài, Việt phục hay các chương trình giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc thông qua hội họa, thiết kế và trình diễn trực quan.

“Tôi mong Đoàn có thêm những sân chơi văn hóa, nghệ thuật để thanh niên các dân tộc được thể hiện, được kết nối và cùng nhau viết tiếp câu chuyện đẹp về một Việt Nam đa sắc màu, đậm đà bản sắc. Hơn nữa, tuổi trẻ chúng tôi nguyện trở thành những sứ giả văn hóa, mang tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc để góp phần dựng xây đất nước”, Hồng Thắm kỳ vọng.

Thạch Thị Hồng Thắm – nữ sinh dân tộc Khmer đang theo học ngành Văn hóa học, trường ĐH Trà Vinh.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ 4.0 hiện nay, Hồng Thắm kỳ vọng Đoàn sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc trang bị cho thanh niên những kỹ năng sử dụng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số để quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.



"Không gian số đang mở ra cơ hội bình đẳng và không giới hạn để các sản phẩm văn hóa do người trẻ sáng tạo tiếp cận công chúng toàn cầu. Một bộ ảnh áo dài, một video ngắn giới thiệu trang phục cổ truyền, một triển lãm mỹ thuật trực tuyến hay một câu chuyện về di sản được thể hiện bằng đồ họa, hoạt hình 3D... đều có thể trở thành phương thức quảng bá văn hóa mang lại hiệu ứng lan tỏa cực kỳ mạnh mẽ", Hồng Thắm nói.

Để mô hình này không dừng lại ở những dự án ngắn hạn hay các chuyến đi mang tính phong trào, nữ sinh ngành Văn hóa học còn hiến kế là tổ chức Đoàn đóng vai trò "trạm kết nối" đa bên. Đoàn sẽ đứng ra liên kết các trường nghệ thuật, câu lạc bộ sinh viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Sự cộng hưởng nguồn lực từ chuyên môn, nhân sự, địa điểm cho đến kinh phí và vật liệu học tập sẽ giúp các hoạt động nghệ thuật cộng đồng được duy trì, nhân rộng và tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng, dài hạn.