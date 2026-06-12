20 phút chạy đua, 'áo xanh' Đà Nẵng đưa sĩ tử đến điểm thi kịp giờ

TPO - Sau khi nhận thông tin có thí sinh chưa đến điểm thi, anh Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Đoàn xã Nam Phước nhanh chóng liên hệ các đầu mối để tìm địa chỉ, số điện thoại của thí sinh để nhanh chóng hỗ trợ.

Trong buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sau khi điểm danh, giám thị tại điểm thi Trường THPT Sào Nam (xã Nam Phước, TP. Đà Nẵng) phát hiện một thí sinh chưa có mặt tại điểm thi.

20 phút chạy đua, 'áo xanh' Đà Nẵng đưa sĩ tử đến điểm thi đúng giờ.

Nhận được thông tin có thí sinh vắng mặt, anh Nguyễn Văn Thuận (bìa trái) tức tốc tìm kiếm thông tin thí sinh để hỗ trợ.

Nhận được thông tin từ Trưởng điểm thi, ngay lập tức, anh Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Đoàn xã Nam Phước, người phụ trách đội hình "Tiếp sức mùa thi" ở điểm thi này nhanh chóng liên hệ các đầu mối để tìm địa chỉ, số điện thoại của thí sinh hoặc người nhà.

"Thời điểm nhận được thông báo là đã hơn 7h, vì thí sinh này học ở trường khác nên các thầy cô cũng không có thông tin. Tôi nhanh chóng liên hệ với Bí thư Đoàn xã Duy Xuyên để nhờ hỗ trợ. Phải mất gần 10 phút mới tìm được địa chỉ", anh Thuận kể.

Thí sinh Võ Văn Kiệt được đưa đến điểm thi vừa kịp thời gian.

Đang hỗ trợ tại điểm "Tiếp sức mùa thi" trên địa bàn xã Duy Xuyên, anh Nguyễn Văn Cơ (Bí thư Chi đoàn thôn Trà Châu) nhận được thông tin em Kiệt chưa có mặt tại điểm thi. Anh Cơ ngay lập tức đến nhà thí sinh để hỗ trợ.

"Lúc tôi tới nơi, Kiệt vẫn đang ngủ. Biết thông tin, em rất lo lắng. Tôi trấn an, động viên và nhắc em nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ và nhớ đem theo đầy đủ giấy tờ, dụng cụ học tập", anh Cơ kể.

Quãng đường từ nhà của thí sinh đến điểm thi chỉ khoảng 2 km, nhưng sáng nay bỗng dài hơn so với mọi ngày. Bởi cả tình nguyện viên và thí sinh đều lo lắng, sợ không kịp đến điểm thi đúng thời gian quy định.

Anh Nguyễn Văn Cơ (Bí thư Chi đoàn thôn Trà Châu) người trực tiếp đưa Kiệt đến điểm thi.

"May mắn, chúng tôi đã đến điểm thi kịp lúc trong tiếng vỗ tay của các tình nguyện viên, lực lượng chức năng. Trong những năm tham gia "Tiếp sức mùa thi", đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp thí sinh đến muộn. Sau khi buổi thi kết thúc, Kiệt có tìm gặp để cảm ơn, tôi thực sự rất vui vì đã hỗ trợ được em trong lúc khó khăn", anh Cơ nói.

Theo Bí thư Đoàn xã Nam Phước, nhờ sự phối hợp của Đoàn xã Nam Phước và Đoàn xã Duy Xuyên nên đội hình "Tiếp sức mùa thi" đã nhanh chóng nắm bắt thông tin và triển khai hỗ trợ để thí sinh có thể đến điểm thi kịp lúc, không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng.

"Lúc thí sinh đến nơi thì chỉ còn 5 phút nữa là đến thời gian phát đề. Tất cả mọi người ở điểm thi đều thở phào và vỗ tay chúc mừng. Chúng tôi cũng rất vui vì đã hỗ trợ được thí sinh trong thời điểm khó khăn", anh Thuận nói.