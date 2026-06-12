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Giới trẻ

Anh Nguyễn Tường Lâm mong thanh niên Lào Cai rộng mở, bền bỉ cống hiến như dòng sông Hồng

Văn Đức

TPO - Sáng 12/6, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 diễn ra phiên trọng thể. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn – Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Về phía tỉnh Lào Cai, có ông Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, lãnh đạo các sở, ngành địa phương, lãnh đạo Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ, cùng 265 đại biểu, đại diện cho hơn 320.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (giai đoạn 2024 - 2026), kết quả hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khoá I, gồm 69 anh, chị. Đại hội hiệp thương cử Ban Thư ký, gồm 17 anh, chị.

Kết quả, Đại hội thống nhất hiệp thương cử anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2029. Anh Đồng Mạnh Linh, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, anh Nguyễn Văn Dũng, anh Trần Ngọc Dũng, chị Nguyễn Thị Khuyên, anh Nguyễn Trung Hiếu và chị Khuất Thị Thu Hằng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai, khóa I.

Ban Kiểm tra gồm 5 anh, chị. Anh Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai được hiệp thương cử giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tin tưởng, tuổi trẻ Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương và đất nước.

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Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Để hoạt động hội ngày càng phát triển hơn, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ mới cần xác định rõ nhiệm vụ trên tinh thần "3 dễ - 3 rõ - 3 đo".

Cụ thể, "3 dễ" gồm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Tức là biến Nghị quyết thành hành động trực quan. Thí dụ, thay vì viết chung chung về đẩy mạnh chuyển đổi số vĩ mô, hãy lập nhiệm vụ cụ thể như vận hành các đội hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại tất cả 99 xã phường, triển khai đến từng khu dân cư, với nhiệm vụ cụ thể như hướng dẫn sử dụng VNeID và các sản phẩm chuyển đổi số của địa phương, hướng dẫn ​thanh toán điện tử, cảnh báo lừa đảo qua mạng...

​"Ba rõ" gồm rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn. Thí dụ, chiến dịch cao điểm hỗ trợ đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên thành công do phân công rất rõ đến từng người cho từng khoảng cột, rõ tiến độ hoàn thành và thường xuyên rà soát.

"Ba đo" gồm, đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động. Thí dụ, vấn đề thanh niên Lào Cai khởi nghiệp không chỉ báo cáo bằng số lượng hội thảo, tập huấn, nâng cao năng lực. Hãy báo cáo cho tỉnh biết, đã hỗ trợ được bao nhiêu vốn cho thanh niên từ nguồn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn hợp pháp khác do Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh vận động; có bao nhiêu thanh niên khởi nghiệp thành công, tạo ra bao nhiêu việc làm, đóng góp bao nhiêu cho thu ngân sách của địa phương. Đó mới là thước đo thực chất nhất.

Ngoài ra, phải xác định thật rõ tính chất của Hội LHTN Việt Nam là tự quản, tự nguyện và nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội là mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Hội LHTN tỉnh chỉ có một vài hội viên là cá nhân tiêu biểu, còn chức năng đoàn kết, tập hợp thanh niên được thực hiện thông qua các thành viên tập thể, đó là 99 hội cấp xã và các hội thành viên khác.

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T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

"Chúng ta mong muốn không có thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Hội thì phải tập hợp được thanh niên từ cơ sở. Chúng ta có hội LHTN đến cấp xã nhưng dưới nữa là gì? Hiện nay, các chi hội theo địa bàn dân cư có phát huy được vai trò hay không, có hiệu quả hay không? Thậm chí, có còn sinh hoạt hay không. Chúng ta phải rà soát để có đủ mô hình tập hợp, đáp ứng được yêu cầu của thanh niên ở cơ sở", anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu.

Anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Hội phải tập trung vào không gian số, sử dụng thành thạo AI. Công nghệ số phải là kỹ năng của mỗi cán bộ hội và thanh niên. Hội cần chủ động hơn nữa trong việc đưa công nghệ và chuyển đổi số vào toàn bộ hoạt động của mình, chú trọng kết nối thanh niên trên không gian số từ cơ sở.

Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh: "Các mô hình như “Bình dân học vụ số”, Tổ Công nghệ số cộng đồng, đội hình thanh niên hỗ trợ chính quyền hai cấp, hay đội hình Xây dựng làng quê thông minh, đô thị thông minh cần tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng và phát huy hiệu quả, trở thành những công cụ thiết thực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Các dịch vụ số của chính quyền chuyển đổi số không chỉ là việc đưa công cụ mới vào sử dụng mà còn là không gian để thanh niên hình thành tư duy mới, phương pháp làm việc mới và tri thức mới, qua đó, tạo nên nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển mới".

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Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khoá I ra mắt Đại hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, để thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra, yếu tố then chốt là con người. Mỗi cán bộ Hội LHTN phải giỏi kỹ năng thực sự và là thủ lĩnh của thanh niên. Phải tập trung xây dựng bộ khung chuẩn kỹ năng của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và định kỳ tổ chức các trại huấn luyện cấp tỉnh để tất cả các cán bộ Hội là những huấn luyện viên cấp tỉnh huấn luyện về kỹ năng.

"Tôi mong tuổi trẻ Lào Cai cũng sẽ mang trong mình tinh thần của dòng sông Hồng - bền bỉ, rộng mở và không ngừng cống hiến. Từ mảnh đất nơi đầu nguồn Tổ quốc, các bạn hãy là những người khởi nguồn cho những ý tưởng mới, những mô hình mới, những động lực phát triển mới, để từ đó lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên và trách nhiệm với cộng đồng", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Văn Đức
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