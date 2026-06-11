Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029

TPO - Chiều 11/6, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã diễn ra phiên thứ nhất. Đại hội thu hút 265 đại biểu, đại diện cho hơn 320.000 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/6, với khẩu hiệu "Tiên phong - Khát vọng - Sáng tạo - Hội nhập". Tại phiên thứ nhất, đại hội có 265 đại biểu tham dự, trong đó đại biểu nữ là 77 người; đại biểu dân tộc là 69 người; đại biểu là thanh niên nông thôn là 23 người và 20 đại biểu là thanh niên phát triển kinh tế.

Anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển của tỉnh, đồng thời thể hiện niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm của thanh niên đối với Đảng và nhân dân. Đồng thời, anh Hải nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Với phương châm Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Hội nhập, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (giai đoạn 2024 - 2026); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và thanh niên nhiệm kỳ 2026 - 2029; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ủy ban Hội khóa VI.

Ngay sau phát biểu, Đại hội tiến hành hiệp thương chọn cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (giai đoạn 2024 - 2026).

Anh Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đoàn phường Yên Bái phát biểu tham luận tại Đại hội.

Vượt qua những khó khăn, thử thách, giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Lào Cai tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng thực chất, hiệu quả, bám sát yêu cầu phát triển của tỉnh. Nổi bật như phong trào "Thanh niên Lào Cai yêu nước", với 5.337 thanh niên nhập ngũ, 1.335 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự trong giai đoạn vừa qua; Hội LHTN Việt Nam các cấp đã tổ chức trên 500 hoạt động tuyên truyền về phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phát trên 20.000 tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông...

Ngoài ra, lực lượng thanh niên Lào Cai hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng, tình nguyện, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, sáng tạo, khởi nghiệp. Đặc biệt, việc phát triển hội viên, đoàn viên được chú trọng, quan tâm. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 365 cán bộ các cấp và kết nạp mới 5.953 hội viên.

Trong chương trình, Đại hội cũng đã nghe những tham luận từ các đại biểu tham dự. Các tham luận thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh nhiệm kỳ vừa qua.

Các đoàn tham gia chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Tiếp chương trình, Đại hội đã tiến hành hiệp thương giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa I, thống nhất lập danh sách dự kiến nhân sự để Đại hội hiệp thương cử vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Kết quả, các đại biểu đã dân chủ, thống nhất cao và hiệp thương bầu UB Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khoá I gồm 69 anh, chị. Đại hội chọn cử ra Ban Thư ký gồm 17 anh, chị.

Kết quả hiệp thương, Đại hội thống nhất chọn cử anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2029. Các anh Đồng Mạnh Linh, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, anh Nguyễn Văn Dũng, anh Trần Ngọc Dũng, chị Nguyễn Thị Khuyên, anh Nguyễn Trung Hiếu và chị Khuất Thị Thu Hằng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa I.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lào Cai trao bằng khen cho 55 tri thức trẻ tiêu biểu năm 2026.

Ban kiểm tra gồm 5 anh, chị và anh Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai được chọn cử giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Dịp này, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt, tuyên dương đối với 55 tri thức trẻ tiêu biểu năm 2026, trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai cho các cá nhân, tổ chức dự giải.