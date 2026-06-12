Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai mong thanh niên tiên phong trong xây dựng kinh tế số, xã hội số

TPO - Phát biểu tại Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, ông Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định, thanh niên là nòng cốt, là lực lượng tiên phong, đi đầu trong các lĩnh vực của tỉnh, góp phần vào thành công, phát triển của tỉnh nhà.

Tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029, ông Dương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả quan trọng mà các cấp bộ Hội và cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh Lào Cai đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

"Chúng ta tin tưởng rằng, sau Đại hội này sẽ có thêm nhiều thanh niên Lào Cai mang khát vọng lớn, cống hiến sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết của mình xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, giàu đẹp, hạnh phúc, tiến bước cùng cả nước trong kỷ nguyên mới", ông Dương Quốc Huy nói.

Ông Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Đại hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, vận hội, cùng nhiều thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, thanh niên phải trở thành đội ngũ tiên phong xung kích trên mọi mặt trận, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh.

Để có thể hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương, đất nước, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đặt ra yêu cầu đối với thanh niên Lào Cai theo hướng "3 xây dựng, 4 tiên phong và 5 đổi mới". Cụ thể, về "3 xây dựng", thứ nhất là thanh niên cần có bản lĩnh và phẩm chất riêng, mỗi hội viên, thanh niên phải thực sự thấm nhuần phương châm hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.

Thứ hai là có năng lực và trí tuệ, chủ động học tập, việc học là nhu cầu tự thân, không chờ được đào tạo mới học, không bằng lòng với những bằng cấp đã có. Rèn luyện tư duy độc lập, tư duy phản biện, năng lực thích ứng và khả năng giải quyết vấn đề, làm chủ ngoại ngữ, kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới, biến trí thức thành hành động và lợi thế để hội nhập, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thứ ba, có thể chất và lối sống văn minh lành mạnh, tích cực rèn luyện sức khỏe xây dựng lối sống lành mạnh, kỷ luật và tích cực, kiên quyết nói không và đấu tranh với ma túy, chất kích thích, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật.

Đối với yêu cầu về 4 tiên phong, một là tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp và tạo ra giá trị kinh tế. Mỗi thanh niên nông thôn phải là một chủ thể kinh tế. Mỗi thanh niên đô thị phải là một người dám làm chủ, dám đầu tư, chủ động tận dụng, khai thác lợi thế của tỉnh gắn với ứng dụng công nghệ số, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, hữu cơ, kinh tế cửa khẩu, logistics, du lịch, văn hóa, để lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Hai là tiên phong trong chuyển đổi số và xây dựng kinh tế số, xã hội số. Thanh niên phải là đội quân chủ lực của phong trào bình dân, học vụ số, đi đầu trong xây dựng mô hình người bản số, xung kích xây dựng thôn số, thôn thông minh. Không chỉ tự lĩnh hội, thành thạo công nghệ mà phải đồng hành, hỗ trợ người dân và các tầng lớp xã hội tiếp cận, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

Anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 phát biểu Đại hội.

Ba là tiên phong xây dựng cộng đồng văn minh, xây dựng xã hội chủ nghĩa: Thanh niên cần đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa, bài trừ hủ tục, chấp hành pháp luật và bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Đặc biệt, cần tham gia tích cực vào xây dựng và nhân rộng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, đưa chủ trương của tỉnh vào thực tiễn, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Cuối cùng, thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong bảo vệ của Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia: Mỗi thanh niên cần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, chấp hành pháp luật, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng thành công 100% xã phường không ma túy, chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại thanh niên, giao lưu hữu nghị biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Yêu cầu về "5 đổi mới" gồm: Thứ nhất, đổi mới về hoạt động của Hội xuất phát từ nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên và yêu cầu phát triển của địa phương, hướng mạnh vào hỗ trợ thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực hội nhập.

Lấy hiệu quả sức lan tỏa và sự trưởng thành của thanh niên làm trung tâm của mọi hoạt động, kiên quyết loại bỏ những nội dung hoạt động chung chung, hô hào khẩu hiệu, kết quả không rõ ràng.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn các thời kỳ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thứ hai, đổi mới và đa dạng hóa phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên, trên cơ sở phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, trên cả môi trường thực và môi trường số, làm cho tổ chức Hội gần gũi hơn, hấp dẫn hơn, để thanh niên tự nguyện tham gia, gắn bó và cống hiến.

Thứ ba, đổi mới công tác xây dựng tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, rà soát, củng cố tổ chức cơ sở Hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng cơ chế đánh giá bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, hiệu quả thực tế thay cho đánh giá hình thức, mang tính chất, ghi tên, điểm danh.

Thứ tư, đổi mới xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, thực sự tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh, ý thức chính trị, kỹ năng vận động thanh niên, năng lực tổ chức hoạt động và tư duy đổi mới. Cán bộ Hội, nhất là từ cơ sở, phải sâu sát, nói đi đôi với làm, là người truyền cảm hứng, dẫn dắt phong trào bằng uy tín, năng lực và kết quả công việc cụ thể.

Thứ năm, đổi mới công tác hội nhập và kết nối, cơ hội phát triển cho hội viên, thanh niên, chủ động mở rộng mạng lưới liên kết với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức thanh niên trong và ngoài nước, tạo điều kiện để hội viên, thanh niên tiếp cận tri thức mới, thị trường mới và cơ hội học tập, việc làm, khởi nghiệp. Trở thành cầu nối giữa thanh niên với cơ hội, giữa khát vọng vươn lên của tuổi trẻ với các nguồn lực phát triển của xã hội.